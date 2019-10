Morgan ha aggredito mercoledì notte un paparazzo mentre si trovava in compagnia di una donna a Milano. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Morgan mercoledì notte ha aggredito un paparazzo mentre si trovava in compagnia di una donna. Infatti, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il cantante lo ha aggredito e gli ha strappato anche la camicia.

Il tutto è accaduto in corso Garibaldi a Milano dov’è intervenuta subito la polizia. Morgan è stato denunciato dai poliziotti per esercizio arbitrario delle proprie ragioni mentre il paparazzo per estorsione.

