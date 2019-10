Amici Celebrities, cosa succederà nella terza puntata? Questa sera prepariamoci a tante rivoluzioni, anche nel cast dei coach, e cambi di scena.

Questa sera grandi sorprese ad Amici Celebrities, il talent show di Maria De Filippi che sta facendo discutere in questo inizio di stagione. La scorsa puntata a tenere banco era stata la lite tra Filippo e Queen Mary. Si è risolta con il conduttore che in questa settimana via social ha chiesto scusa alla sua musa.

Nella terza puntata subito una grande sorpresa. Cambiano infatti sia i coach che il regolamento.

Grande assente della serata infatti sarà Alberto Urso .Il vincitore di Amici 2019 questa sera non accompagnerà la sua squadra. Al suo posto un’altra vecchia conoscenza di Amici, Annalisa, che prenderà il posto del tenore. Scopriremo se fino alla finale o solamente per questa puntata.

Amici Celebrities tutti i cambiamenti della terza puntata

Cambia come abbiamo detto anche il regolamento, forse per evitare le troppe polemiche che si sono susseguite in queste prime due puntate. A decidere gli eliminati non sarà più la squadra avversaria vincente ma i tre giudici Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peperini. I tre giudici daranno i voti alla squadra perdente e chi avrà il punteggio peggiore dovrà abbandonare il programma.

Una puntata che sarà allietata oltre che dalla gara dai tanti ospiti che si esibiranno. Tra tutti spunta il nome di Al Bano Carrisi. Ma arriveranno anche Benji & Fede, The Kolors e Giulia Michelini.

Si parlerà però anche della polemica sull’ospitata di Alberto Urso in Rai che sembra essere stata stoppata, uno stop che sembra non essere piaciuto alla conduttrice. Durante la gara doccia fredda per alcuni concorrenti: Francesca, Ciro e Filippo verranno infatti bocciati da un maestro di musica per la loro intonazione.

Gli eliminati della serata saranno Raniero e Ciro Ferrara, mentre dalla prossima settimana arriverà a condurre il programma Michelle Hunziker. Una puntata molto movimentata con tantissime novità che farà sicuramente appassionare i telespettatori a questo talent vip, che sta conquistando tutti. Voi su chi puntate per la vittoria finale?

