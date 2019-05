Alberto Urso chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Alberto Urso è un cantante di 21 anni. Lui è nato il 23 Luglio 1997 a Messica, Sicilia, sotto il segno del Leone ed è diventato noto al pubblico italiano per aver deciso di partecipare al talent show Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo si diplomato al liceo scientifico, successivamente presso il conservatorio musicale di Massima si è diplomato con il massimo dei voti in teoria e solfeggio e qualche anno più tardi ottiene la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera.

Alberto ha avuto l’onore di avere come insegnati grandi maestri ha infatti studiato canto con il maestro Francesco Zingariello e Daria Masiero, nota per la sua bellissima voce da soprano. Con il maestro Orazio Maugeri ha imparato a suonare il sax e il pianoforte jazz con il maestro Francesco Pisano. Infine ha studiato batteria con il maestro Francesco Pullia. Tra tutti i generi musicali il suo preferito è il jazz.

Alberto Urso: Instagram

Alberto Urso è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 264mila followers ed è solito condividere selfie e foto che lo riguardano ma anche scatti in compagnia dei suoi amici e della sua amata famiglia. Sul web è possibile trovare diversi profili falsi ma quello ufficiale è questo qui.

Alberto è molto attivo anche su Facebook e Twitter. Sul primo è seguito da circa 22000 persone mentre sul secondo ha solo 2225 follower. Il profilo ufficiale di Facebook ve lo lasciamo qui mentre quello di Twitter qui.

Alberto Urso: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Alberto Urso si sa ben poco. È legato alla sua terra, alle sue origini e alla famiglia. Invece per quanto riguarda la sua vita sentimentale sappiamo che il cantante non è fidanzato ma stando ad alcune indiscrezioni pare si sia innamorato di Tish anche lei nella scuola di Amici. La loro relazione ha incontrato molte difficoltà sin dai primi istanti per colpa dei loro caratteri molto diversi.

Alberto ha un tatuaggio che gli ricopre il braccio destro si tratta di una donna caratterizzata da note musicali e decorazioni.

Alberto Urso: carriera

Alberto Urso si appassiona alla musica in seguito ad un concerto di un cantautore pop lirico napoletano tenutosi a a Lipari. Da quel momento nasce in lui l’amore per la musica e suo padre che si era accorto di quanto fosse bravo decide di farlo studiare. Pian piano diventa sempre più bravo e quando ha solo 13 anni partecipa al programma “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici.

Durante il talet Alberto ottiene molta popolarità e riesce a duettare anche con un grande cantante della musica italiana, Gianni Morandi, con il singolo “Tu che m’hai preso il cuor”.

Successivamente prosegue gli studi di musica e contemporaneamente partecipa a numerosi concorsi pianistici e canori, suscitando l’attenzione degli appassionati di musica lirica. Nel 2017 lo vediamo all fianco di Katia Ricciarelli, una grandissima occasione per farsi conoscere maggiormente al pubblico. Tuttavia diventa noto al pubblico italiano soltanto dopo la sua partecipazione al talent show di Canale 5, Amici, condotto da Maria De Filippi. Nel corso del programma il ragazzo si fa apprezzare per la sua voce riuscendo ad ottenere l’accesso al serale. Insieme a lui al serale vi sono anche Tish, Mameli, Giordana, Rafael Quenedit, Umberto Gaudino, Valentina Vernia, Vincenzo di Primo, Alvis, Mowgly, Jefeo e Ludovica Caniglia.

Il ragazzo dotato di grande talento, e di molto successo, riesce ad arrivare in finale. Per vincere il programma dovrà prevalere su gli altri concorrenti in gara, ovvero Giordana, Vincenzo e Rafael.

