Chi è Nuela? Proviamo a conoscere meglio il giovane cantante che dal palcoscenico delle audition di X Factor ha poi spopolato sul web e non solo.

Nome : Emanuele Crisanti

: Emanuele Crisanti Età : 16 anni

: 16 anni Data di nascita : 11 maggio 2003

: 11 maggio 2003 Segno Zodiacale : Toro

: Toro Luogo di Nascita : Roma

: Roma Professione : studente e cantante

: studente e cantante Altezza: /

/ Peso : /

: / Tatuaggi: non se ne intravedono.

Il suo nome d’arte è è Nuela ma all’anagrafe è registrato come Emanuele Crisanti, cantante dalla folle creatività che a soli sedici anni è riuscito a dar vita a un ver e proprio tormentone.

Carote, il brano inedito con cui si è presentato alle audition 2019 di X Factor, è già un tormentone sui social. Su Youtube, in meno di una settimana, l’hanno visto più di 4 milioni di persone e la cifra non cessa di salire.

Iscritto al liceo classico Lucrezio Caro della capitale, il ragazzo compone canzoni e si diletta a dare prova della sua bella voce e della sua fantasia già da molti anni.

Ora per lui pare giunto il momento di sbocciare davvero. X Factor 13 potrebbe essere la grande occasione: saprà giocarsela al meglio? Staremo a vedere, intanto proviamo a conoscere meglio il giovane Nuala.

Nuela canzoni

Sappiamo che nonostante la sua giovane età, Nuela ha già pronti nel cassetto diversi brani inediti.

Carote, la divertente e già famosissima canzone proposta alle audition di X Factor 13, non è dunque un unicum: questo ragazzo ha dato più volte voce alla sua creatività e al pubblico italiano non resta che scoprire come.

Nuela Carote

“Carote è la mia prima canzone, l’ho scritta due anni fa. Ero in viaggio in Norvegia con la mia famiglia, mi stavo annoiando e mi sono detto: “ci provo”. Ho preso un argomento a caso e sono capitate le carote, non saprei dire quale sia stata l’ ispirazione. Ho messo in fila delle rime per vedere cosa succedeva. Poi, tornato a casa, ho aggiunto la base, la melodia, e un anno dopo l’ho pubblicata”.

Intervistato da un importante giornale italiano, Nuela ha raccontato così come è nata la canzone che lo ha reso famoso in Italia, Carote, brano portato sul palcoscenico di X Factor 2019.

Il testo certo risulta quasi disarmante, tanto che lo stesso Alessandro Cattelan aveva chiesto all’artista se ci fosse un significato nascosto e lui, molto candidamente, ha risposto di no:

“L’ho fatta sentire a mio fratello e ai miei genitori, che non ci hanno capito niente. Oggi posso dire che nel suo non senso ha avuto un senso“.

Il senso era in effetti forse proprio questo, far sorgere un pizzicotto di folle genialità che potesse aprire all’artista le porte del successo.

Sarà l’inizio di una grande carriera? Staremo a vedere, intanto ecco a voi Carote.

Carote, carote

Solo carote

Le regalo a mio nipote

Diventano banconote

Le scuote e le percuote

Cellula eucariote

Mica frigoriferi

Parliamo di carote.

Aran-cione

Mine-strone

Aran-arancione

Mine-mine-minestrone (yah).

La mia devozione

Solo alle carote

Arrivo nella galleria

Investo un sacerdote.

Carote, carote

Solo carote (skrrt, skrrt)

Le regalo a mio nipote

Diventano banconote (yah)

Le scuote e le percuote

Cellula eucariote

Mica frigoriferi, parliamo di carote.

Vedi il mio nome?

Diventi omozigote

Cosa sei? Che ne sai?

Vedo solo carote

Le rime con ote

Sono finite (sono finite)

Quindi arm (quindi?)

ARMADIO!

Carote, carote (ye-yeah)

Solo carote (skrrt, skrrt)

Le regalo a mio nipote

Diventano banconote (carote)

Le scuote e le percuote (yeh)

Cellula eucariote (yah)

Mica frigoriferi, parliamo di carote.

Nuela, citofoni

Citofoni, Nuela

(Citofoni, Nuela, ehi, Nuela)

Nuela Youtube

Sedici anni, un canale YouTube con un solo video e già 1.818.360 visualizzazioni.

Il video di Carote giace lì da un anno ma, inutile dire, che ha avuto una vera e propria impennata di visualizzazione nelle ultime settimane, raggiungendo quota 1.824.762 visualizzazioni.

I suoi 56200 iscritti non attendono altro che nuovi video e nuovi brani tutti da scoprire.

La base sembra dunque più che adeguata per un grande successo.

