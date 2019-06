Dopo le numerose critiche ricevute anche dai suoi fan, finalmente Salmo ha deciso di dare una risposta sulla partecipazione a X Factor. Scopri di più…

“X Factor ti ha mollato, ti hanno pisciato, alla fine non ti hanno voluto”: queste sono alcune delle critiche arrivate al rapper sardo Salmo negli ultimi giorni, dopo la comunicazione ufficiale da parte del talent show che riguarda i giudici della nuova edizione.

La giuria di uno dei talent musicali più seguiti in Italia ha infatti visto un vero e proprio rinnovo quest’anno: dopo l’addio di Fedez infatti, a essere stati scelti per questo ruolo sono Samuel, frontman dei Subsonica, Malika Ayane, e Sfera Ebbasta, il criticatissimo trapper tanto amato dai giovani.

Unica riconferma è quella di Mara Maionchi, ormai un pilastro della trasmissione e della critica musicale. Eppure il nome di Salmo era più volte balzato in alto come giudice papabile, come lui stesso aveva accennato o confermato in alcune occasioni.

Salmo risponde alle polemiche su X Factor: “ho rinunciato io”. Ecco perché

Le cose infatti, non sarebbero andate come si afferma in molte delle critiche a lui rivolte. Per chiarire la situazione, il rapper ha deciso di registrare alcune storie “ad hoc” dal suo profilo Instagram.

“Ciao Ragazzi, ma questi messaggi stupidi che mi state mandando? Del tipo: X Factor ti ha mollato, ti hanno pisciato, alla fine non ti hanno voluto. Quindi, giovani babbuini dalle teste molli: non mi hanno pisciato, ho rinunciato io, ed ho rinunciato ad un sacco di soldi”.

E chiude la questione in maniera enigmatica: “il punto non è aver rinunciato o essere stati pisciati da X Factor, la vera domanda è: perché? Perché non hai fatto X Factor? Ci starai forse nascondendo qualche cosa? Cosa ci stai nascondendo? Cosa hai combinato?”.

Il rapper rivelerà mai le vere motivazioni? Staremo a vedere..

