Le Iene, il toccante omaggio a Nadia Toffa: l’assenza di Ilary Blasi fa rumore

Le Iene aprono la nuova stagione con il toccante omaggio a Nadia Toffa: presenti tutti gli inviati e conduttore, ma l’assenza di Ilary Blasi fa rumore.

Il ricordo di Nadia Toffa apre la prima puntata della nuova stagione de Le Iene Show. Dopo un filmato che racchiude il sorriso e l’energia con cui Nadia ha sempre portato avanti il suo lavoro, nello studio di Cologno Monzese de Le Iene show entrano, commossi, tutti gli inviati e tutti i conduttori che, negli anni, hanno avuto la fortuna di conoscere e lavorare con Nadia Toffa. L’assenza di Ilary Blasi, però, fa rumore.

Le Iene ricordano Nadia Toffa, ma il web si scatena: “dov’è Ilary Blasi?”

Da Simona Ventura a Luca Paolo, da Fabio Volo ad Enrico Brigano, da Alessandro Cattelan e Nicola Savino fino ad Alessia Marcuzzi: ci sono proprio tutti nello studio delle Iene per la prima puntata dedicata al toccante ricordo di Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto. Con la voce rotta dal dolore, Alessia Marcuzzi racconta al pubblico chi è Nadia Toffa e come ha affrontato la malattia che l’aveva colpita.

“Nadia sapeva di dover morire. Tutti, compresa Nadia, avevamo la speranza che quel momento non arrivasse mai. Nonostante qualcuno di noi lo sapesse, quando è arrivato il momento, la botta è stata troppo forte ed è stata forte anche per voi per tutti gli abbracci, tutte le carezze che ci avete dato, tutto l’affetto che ha ricevuto la famiglia di Nadia è stata una cosa gigantesca ed è quello che faceva Nadia. Nadia aveva il potere di unire le persone, era come se fosse un fluidificante umano, le metteva tutte insieme e ci ha messo insieme anche questa sera”, dice Alessia Marcuzzi con fatica.

“Voglio dirvi una cosa che forse non tutti sanno. Nadia sapeva tutto. Sapeva che il suo cancro non le avrebbe dato più di un anno di vita. Mediamente quel cancro ti lascia vivere mediamente dodici mesi. Quando lei diceva, anche un po’ giocando perchè si prendeva sempre in giro, se vai su google e digiti il nome della mia malattia, l’unica cosa che puoi fare in quel momento, ti manca il respiro e ti puoi solo sedere perchè non c’è altra cosa che tu possa fare in quel momento lì. Tutti siamo abituati a ricordare Nadia e a vedere nella nostra Nadia, combattiva, la Nadia delle inchieste che ce la metteva tutta, che lottava con tutta se stessa, però, vi devo dire che anche Nadia ha pianto, non ve l’ha fatto vedere mai, ma anche lei ha pianto. Anche Nadia si è dovuta sedere perchè le girava la testa e perchè le mancava il respiro. Quella guerriera lì ha deciso di combatterlo a modo suo, ha deciso che non gliela doveva dare vinta e sorridere. Aveva paura, aveva tanta paura e le persone che la conoscono bene lo sanno e quindi ha continuato a lavorare e soprattutto ha continuato a non vergognarsi perchè a volte, si pensa, che uno abbia una malattia e devi vergognarti, ma che colpa è: non ti devi vergognare di niente se ti ammali e continuava a ripeterlo e continuava ad andare in giro con la sua parrucca e ogni tanto diceva e ìadesso se arriva un colpo di vento e mi casca?’. Una volta dei fan troppo calorosi l’hanno abbracciata e la parrucca e caduta e lei ha detto che vergogna c’è?. Nadia era così e ci ha tenuto a ricordare che in quasi tutte le famiglie italiane c’è una persona che combatte contro questo mostro e lo fa con dignità. con grande forza. Lei diceva che non conta quanto vivi, ma come vivi. Lei ha vinto perchè ha vissuto come voleva. Nadia ha fatto nella vita quello che voleva fare perchè Nadia voleva fare la iena sin da quando era studentessa. Voleva indossare questa giacca e questa cravatta sin da quando era piccola e voleva essere voi e voi siete il motivo per i quali Nadia è entrata nei nostri cuori. Secondo me lei ci sta guardando adesso e sta ridendo e sta dicendo ‘guardate questi ming*ioni. Secondo me ci stai guardando e sei emozionata. Tu sei una ragazza magica, ci hai riunito tutti qui, ci hai riempito i cuori quindi noi ti ringraziamo”, ha concluso Alessia Marcuzzi.

Sui social, i fans hanno apprezzato l’omaggio che le iene hanno dedicato a Nadia Toffa, ma hanno anche notato l’assenza di Ilary Blasi che, questa mattina, su Instagram, ha postato alcune storie rivelando di trovarsi a Londra per lavoro. Fa rumore anche l’assenza di Teo Mammucari.



Scusate ma Ilary dov’è? #LeIene — Gilda Koral Flora (@GildaKoralFlora) October 1, 2019

Ma perché Ilary Blasi e Teo Mammucari non erano presenti?Devono essere presenti anche loro! Mancanza di rispetto per la nostra GRANDE #NadiaToffa #LeIene — Francesco Stranieri (@FrancescoStra83) October 1, 2019

sbaglio o mancava la Blasi questa sera a ricordare a Toffa? #leiene — Residori.NET (@tizianoresidori) October 1, 2019

