Questa sera, 1 Ottobre 2019, ripartono ‘Le Iene’. La puntata parte con l’omaggio a Nadia Toffa, in studio 100 Iene storiche per rendere omaggio alla collega scomparsa, ma in studio manca Ilary Blasi, perché?

Questa sera è ripartito il programma d’inchiesta di Italia 1, Le Iene. In molti attendevano questa puntata per vedere l’omaggio che ci sarebbe stato alla collega Iena scomparsa Nadia Toffa.

La conduttrice ed inviata ha perso la vita lo scorso Agosto a causa del cancro che l’aveva colpita solo qualche mese fa, contro il quale aveva combattuto con il suo sorriso migliore, accettando in maniera esemplare il responso avuto poco dopo il malore che l’aveva colpita durante un servizio.

Le Iene, omaggio a Nadia Toffa: assente Ilary Blasi

La puntata inizia con l’ingresso di 100 Iene storiche in studio per salutare Nadia per l’ultima volta. Fabio Volo, Simona Ventura, Luca e Paolo, Geppy, Alessia Marcuzzi, Giulio Golia e molti altri si schierano spalle al led dello studio, dove appare la foto di Nadia sorridente. (qui potete trovare il bellissimo discorso di Alessia Marcuzzi per salutare Nadia a nome de Le Iene). Ma il web si accorge di una grande assenza, quella di Ilary Blasi.

Lady Totti questa mattina aveva postato delle stories su Instagram dove mostrava ai fans di essere a Londra per questioni di lavoro, questo il motivo della sua assenza.