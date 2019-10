Nadia Toffa, il suo ultimo desiderio e la confessione del suo ex fidanzato

È stato il fidanzato di Nadia Toffa per 10 lunghi anni: lui si chiama Massimiliano e dopo la sua morte, ha svelato un retroscena clamoroso sugli ultimi giorni di vita della giornalista.

Dopo alcuni giorni dalla morte di Nadia Toffa, il suo ex fidanzato storico, Massimiliano Ferrigno, ha voluto ricordare la sfortunata giornalista bresciana, scomparsa prematuramente a causa di un terribile cancro al cervello. Lui è stato tra coloro che è rimasto accanto a Nadia fino all’ultimo e ha cercato di darle sostegno ed affetto. Il legame tra la Toffa e Massimiliano è sempre stato ben saldo e sincero. L’uomo ha voluto ora parlare degli ultimi giorni di vita della sua ex compagna, ma anche di come si sono conosciuti. Il primo contatto avvenne proprio a ‘Le Iene’, dietro alle quinte. Era il 2007 e da allora nacque una storia davvero importante, che però da un legame affettivo aveva preso una svolta umana ma riguardante altri sentimenti. Nel 2017 c’erano stati i primi avvisagli di una crisi amorosa tra i due, che poi scelsero di lasciarsi ma di continuare comunque a frequentarsi, da amici. E poco dopo Nadia Toffa compì la terribile scoperta di quella maledetta malattia.

Nadia Toffa, l’ex fidanzato Massimiliano: “Io ho raccolto il suo ultimo desiderio”

Dopo aver saputo che lei era stata colpita dal tumore, Massimiliano non l’ha mai lasciata, come confermato da lui stesso al settimanale ‘DiPiù’. “Erano trascorsi dieci anni, e giunti in quel momento scegliemmo di prenderci una pausa di riflessione. Poi è arrivata questa botta tremenda. Io e lei ci siamo visti tutti i giorni, tutti, fino a quello in cui se n’è andata per sempre. Non l’ho mai lasciata sola”. Poi un retroscena: “Il suo desiderio di avere come officiante del funerale don Maurizio Patriciello da Caivano l’ho raccolto io. Sono stato io il primo al quale Nadia lo ha detto”. Dopo Maurizio, la Toffa si stava vedendo con un altro uomo. Che però ha lasciato in quanto non la seguiva con l’affetto dovuto. Di questa cosa si sfogò lei stessa sui social. “L’ho lasciato perché si era dimenticato della mia chemio”. Massimiliano Ferrigno ne fa un breve accenno e poi conclude: “Nadia era tutto per me, era la vita stessa. Senza lei, è come aver perso quei 10 anni vissuti insieme”.

