La nuova stagione delle Iene si è aperta con un toccante ricordo di Nadia Toffa. Tutti i suoi ex colleghi erano in studio visibilmente commossi. L’assenza di Ilary Blasi ha creato davvero molta polemica.

Le Iene iniziano a vivere la loro nuova stagione televisiva senza Nadia Toffa, scomparsa a causa di un cancro che l’ha portata via ad i suoi cari troppo presto. C’erano tutti a ricordare la collega e soprattutto l’amica, molti nemmeno ricordavamo essere appartenuti alla grandissima redazione del programma di informazione.Un omaggio sentito, silenzioso e ricco di emotività. Tra loro Enrico Brignano e Luciana Litizzetto visibilmente commossi. C’erano tutti, tranne una Iena, tra le più importanti visto che ha condotto il programma per anni, Ilary Blasi.

Ilary su Instagram ha condiviso sin dal mattino una foto con cui comunicava ai suoi followers di trovarsi a Londra per motivi lavorativi. In molti hanno ritenuto questa sua assenza, come quella di Teo Mammucari davvero irrispettosa.

