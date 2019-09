Le 5 parole che un uomo ama sentirsi dire da una donna

Ecco i 5 complimenti che un uomo ama sentirsi fare da una donna. Prendi nota!

Si dice spesso che le donne amano con le loro orecchie e che gli uomini amano con i loro occhi. Molti psicologi hanno affrontato questo argomento piuttosto complesso e tutti concordano sul fatto che questo non è necessariamente vero.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Coppia & Benessere CLICCA QUI

Scopri i 5 complimenti che gli uomini amano in assoluto ricevere

Alle donne piace essere complimentate, rassicurate e agli uomini? Sappiate che una recente ricerca conferma che gli uomini non sono da meno. Elogi e lodi di ogni genere, apprezzamenti, complimenti e lusinghe piacciono molto anche a loro, a patto ovviamente che siano complimenti “sinceri”. Lo prova una recente ricerca in psicologia sociale condotta in Francia, che ha dimostrato che il nostro apprezzamento per qualcuno tende ad aumentare in base alla natura e alla frequenza dei complimenti che esso ci rivolge.

Scopriamo anche che tipo di complimenti gli uomini amano ricevere da una donna.

1. Digli che è il migliore

Agli uomini piace essere rassicurati e sentirsi dire che per te sono i migliori di tutti. E’ importante sapere come complimentarci il più spesso possibile facendo un elenco di tutte le sue qualità e dicendogli tutte le cose positive che pensiamo di lui. Ciò non farà che aumentare la sua fiducia in se stesso e in te, allo stesso tempo.

2. Digli mi piaci!

Il modo migliore per far sciogliere un uomo è essere in grado di dirgli tutto ciò che ti piace e probabilmente non troverai altrove. Usa il tuo fascino e i tuoi occhi per fargli passare tutti i messaggi che ti passano per la testa.

3. Digli che lo trovi sexy

Proprio come l’aspetto di una donna conta per loro, anche gli uomini devono sapere che ti piace fisicamente. Cosa c’è di meglio in questo caso che dirgli che ai tuoi occhi lui è sicuramente ilpiù bello e che lo trovi estremamente sexy. Se non esci con il sosia di Brad Pitt, non farti prendere dal panico, la cosa più importante per lui è che sente che sei sincera nel tuo approccio!

4. Digli che è il tuo eroe

È sicuramente il complimento che lo renderà più felice. Non c’è cosa migliore per il tuo uomo che sapere che è il tuo Clark Kent e che senza di lui probabilmente non saresti nulla. Quindi digli spesso che hai bisogno del suo aiuto e la magia funzionerà!

5. … ma soprattutto, digli ti amo

Molti di voi diranno che non è un complimento ma è altrettanto importante poter ripetere non appena si ha l’opportunità questa frase che è: “Ti amo”. Non bisogna dirlo meccanicamente e continuamente, ma al momento giusto. E’ una frase che va sentita e detta mentre batte il cuore, solo in questo caso ha l’effetto che vorresti. Il “Ti amo” può sembrare innocuo, eppure rimane la dichiarazione più importante che puoi fare al tuo uomo. La tua coppia sarà più soddisfatta.

Ora sai cosa devi fare, o meglio, cosa dire al tuo uomo di farlo finalmente soccombere: armati di pazienza e parole dolci da sussurrargli teneramente all’orecchio …

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI