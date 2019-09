Come sta Emma Marrone? Da Paola Turci una stories che fa ben sperare

Emma Marrone malata di tumore? il messaggio di Paola Turci su Instagram che da speranza a tutti i fans

Qualche giorno fa Emma Marrone ha rivelato che il tumore che aveva sconfitto è ritornato. La notizia ha spaventato molto i fan che da giorni si interrogano sullo stato di salute della cantante. Ma adesso il messaggio di Paola Turci fa ben sperare.

Questa mattina la Turci, amica di Emma Marrone, ha condiviso su Instagram attraverso le sue Stories un messaggio: “Andrà tutto bene ❤️”. In tanti hanno subito collegato le parole all’intervento che la cantante dovrebbe subire ed adesso la speranza che fosse riferito a lei è sempre maggiore.

Infatti, dopo ore di silenzio social, ha condiviso un nuovo messaggio: “È andato tutto bene 🙏❤”. Da allora sulle fanpage di Emma sono apparsi commenti di felicità e gioia. Un utente ha scritto: “La felicità dopo giorni di ansia. Sembrerebbe che l’intervento di Emma sia andato bene.” Altri invece hanno sottolineato che grande lottatrice sia: “Non avevo dubbi ero sicura che andava tutto bene la Brown è una guerriera … perché ancora deve donare emozioni”

Tuttavia non possiamo dare per certo che la storia sia riferita alla cantante e quindi dobbiamo attendere una conferma ufficiale e speriamo, comunque, che tutto si risolva per il meglio.

Emma Marrone: l’odio degli haters

Emma Marrone è una cantante molto apprezzata e sostenuta tuttavia non è sempre così. Infatti speso si trova nel mirino di critiche e commenti, a dir poco cattivi, da parte dei cosiddetti leoni da tastiere.

Ed in questo momento delicato Emma sta ricevendo messaggi del genere. Sotto il suo ultimo è stato scritto una frase che recita: “Ops, vuol dire che è tornato? Non c’è due senza tre. Tutto meritato, camionista. E chissà questa volta come finirà. Addio”. A rispondere pero non è stata la cantante ma Laura Pausini: “Ma chi è ‘sta d*ficiente che scrive una roba del genere? Segnalatela, io l’ho fatto”.

