Joe Bastianich chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Joe Bastianich è uno chef, imprenditore e conduttore televisivo di 50 anni. Lui è nato il 17 settembre 1968 a New York sotto il segno della Vergine, è alto 180 cm e pesa 78 kg. Lo chef ha origini italiane infatti sua madre è nata a Pola, durante il passaggio dall’Italia alla Jugoslavia, lei si chiama Lidia Matticchio ed è una cuoca mentre suo padre si chiama Felice Bastianich.

Joe frequentò la Fordham Preparatory School nel Bronx ed il Boston College; in seguito iniziò a lavorare come bond-trader presso la banca Merrill Lynch di Wall Street, ma abbandonò presto questa carriera per seguire l’attività familiare ovvero quella da ristoratore. La sua famiglia quando lui era ancora un’adolescente ha aperto il ristorante Felidia a Manhattan. Joe ha una sorella si chiama Tanya e lavora insieme a lui nei ristoranti ereditati dai suoi genitori.

Joe Bastianich: Instagram

Joe Bastianich è molto attivo sui social. Su Instagram è seguito da più di un milione di persone e conta circa 4mila post. Sul suo account, che vi lasciamo qui, è solito condividere selfie, foto che riguardano la sua carriera ma anche scatti in compagnia di amici e colleghi.

Lo chef è molto attivo anche su Facebook dove è seguito da 1.119.712 persone ed è solito condividere foto che riguardano principalmente il suo lavoro, il suo profilo ufficiale è questo. Su Twitter invece ha 373mila followers e ama ritwittare gif che riguardano il suo lavoro a MasterChef Italia, il suo profilo ufficiale è questo qui. Joe ha anche un sito web: www.joebastianich.com.

Joe Bastianich: vita privata

Joe Bastianich si sposa nel 1995 con Deanna Damiano. Insieme la coppia ha avuto 3 figli: il primo si chiama Ethan ed ha sedici anni, poi c’è Miles che ha diciotto anni e infine Olivia che vent’anni. Nel tempo allo chef sono stati attribuito molti flirt, tra cui quello con Nadia Toffa, che ha puntualmente smentito infatti Bastianich afferma di essere profondamente innamorato di sua moglie.

Deanna si prende cura della famiglia mentre lui è in giro per il mondo a causa del suo lavoro e delle sue passioni. Bastianich ha definito la moglie “una donna generosa e molto riservata. Cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno. È straordinaria e molto paziente”.

Il giudice della famosa trasmissione culinaria ha inoltre parlato della crisi con la moglie: “Dopo aver passato 15 anni a casa sono sparito, ho cominciato a dividermi tra Los Angeles, New York e l’Italia. Abitando fuori almeno cinque-sei mesi l’anno la situazione si è complicata, abbiamo avuto profondi momenti di crisi, non è mai facile vivere lontani”

Joe Bastianich: carriera

Joe Bastianich hop gli studi al Boston College inizia a lavorare come Bond-Trader presso una banca di Wall Street. Però questo lavoro non lo appassiona e decide di abbandonare per dedicarsi ad espandere le attività della sua famiglia.

In seguito apre il Becco di Manhattan, il ristornate ottiene molto successo tant’è che appare anche nella serie di grande successo Friends. Apre altri ristoranti che ottengono il medesimo successo.

Nel 1997 collabora con lo chef Mario Batali il “Babbo Ristorante e Enoteca”, che ha ottenuto tre stelle dalla guida gastronomia del New York Times. È poi il tempo di Lupa, Esca, il Casa Mono, il Bar Jamòn, l’Otto, il Del Posto e l’Eataly. A Los Angeles Bastianich inaugura l’Osteria Mozza e la Pizzeria Mozza, mentre a Las Vegas apre il B&B Ristorante, l’Enoteca San Marco e il Carnevino.

Nel 2013 Joe inizia ad investire il suo capitale anche nel nostro paese e inaugura il ristorante Orsone a Cividale del Friuli in provincia di Udine, al quale segue l’agricola Bastianich, presente anche a Buttrio. Nel 2015 ha aperto il ristorante Ricci a Milano insieme a Belen Rodriguez e ad altri due soci ma non ha molto successo e chiude nel 2017. Nel 2018 e nel 2019 è testimonial di McDonald’s infatti realizza il menu “My Selection”

Bastianich ha scritto anche numerosi libri tra cui Vino italiano: the regional wines of Italy, Grandi vini, Te la Do Io L’america e l’autobiografia Restaurant Man, è anche un buon musicista, fa parte dei The Ramps di cui è voce e chitarrista.

Nonostante tutto questo successo lo chef è conosciuto principalmente per la sua carriera televisiva infatti nel 2010 è giudice a MasterChef Usa insieme al famosissimo Gordon Ramsay e a Graham Elliot. Dal 2011 è diventato giudice anche in MasterChef Italia insieme a Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Nel 2019 Cracco viene sostituito dallo chef Giorgio Locatelli e nello stesso anno viene rivelata la sua partecipazione alla prima edizione di Amici Celebritis: sarà un membro della squadra blu.

