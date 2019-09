Chiara Giordano chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Chiara Giordano chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Chiara Giordano è una veterinaria di 46 anni, lei è nata il 5 Agosto 1973 sotto il segno del Leone ed è alta 172 centimetri. La sua è una famiglia di avvocati, suo padre purtroppo è venuto a mancare nel 2015 e si chiamava Francesco Giordano; invece sua madre si chiama Annamaria Bernardini Di Pace, celebre e stimato avvocato matrimonialista.

Fin da piccola ha molte passione ma tra tutte spicca quella per gli animali. Un’amore che la spinge, dopo aver conseguito il diploma, a frequentare l’università: una scelta professionale di successo che l’ha portata a coronare il suo grande sogno. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita privata.

Mentre su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create dopo l’annuncio della sua partecipazione, nelle vesti di ballerina, ad Amici Celebrities.

Chiara Giordano: vita privata

La storia che senza dubbio è degna di nota è quella che Chiara Giordano ha avuto con Raul Bova. I due si sono fidanzati nel 1997 quando lei studiava ancora all’università. In un’intervista Raoul ha svelato che lo ha colpito molto per un aspetto specifico: “Ciò che mi ha colpito di lei è che mi ha sempre trattato come uomo e non come attore”.

Nel 2000 convolano a nozze e dal loro amore nascono due figli, Alessandro Leon e Francesco Bova. Tuttavia il matrimonio finisce dopo 13 anni ovvero quando, dopo un periodo di crisi, l’attore perde la testa per Rocío Muñoz Morales.

Sul divorzio Chiara ha svelato: “Abbiamo sempre protetto i nostri figli tra le mura di casa abbiamo insegnato loro a essere onesti. Abbiamo insegnato loro a distinguere con intelligenza la verità dalla finzione e dagli assurdi pettegolezzi. Le incomprensioni tra me e Raoul sono incominciate due anni fa, durante la sua lunga assenza (dovuta alle riprese di un film in Grecia). Con il tempo le cose si sono complicate. La separazione, insieme con un doveroso silenzio, sarebbe stato, secondo me, un modo importante per proteggere il nostro patrimonio affettivo. I genitori aiutano i figli a crescere con i fatti e non con le parole, ma soprattutto con l’onestà”.

In seguito le sono sono stati attribuiti diversi flirt, ma mai nessuno è stato confermato.

Chiara Giordano: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Chiara sappiamo che fa la veterinaria, l’amore per gli animali l’ha accompagnata per tutta la vita conducendola verso un lavoro che ama e la soddisfa.

Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione ad Amici Celebrities dove gareggia con la squadra blu capitanata da Umberto. Si tratta della sua prima esperienza in televisione e a tal riguardo ha affermato: “Non ci sono parole, solo tante emozioni, tanta fatica e tanto ma veramente tanto Amore per quello che sto facendo”.

Nella sua stessa squadra troviamo: Joe Bastianich, Emanuele Filiberto Di Savoia, Raniero Monaco di Lapio, Francesca Manzini e Laura Torrisi.

