Emanuele Filiberto chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Emanuele Filiberto di Savoia è un personaggio pubblico di 46 anni. Lui è nato il 22 giugno 1972 e Ginevra sotto il segno del Cancro, è alto 180 centimetri e pesa 79 kg. Lui è membro della famosissima Casa Savoia infatti è nipote di Umberto II di Savio, ultimo Re d’Italia.

Ha vissuto per la maggio parte del tempo in Svizzera, a causa della norma della Costituzione che sanciva l’esilio per i discendenti maschi dell’ex re d’Italia, la prima volta che è entrato nel nostro Paese è stato nel 2002. È figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria.

Ha frequentato il liceo santifico conseguendo il diploma e poi ha proseguito gli studi laureandosi presos l’Università di Ginevra. Nel corso della sua vita ha ammesso di aver avuto problemi di tossicodipendenza e di aver subito tre interventi a causa di un tumore al naso.

Nome: Emanuele Filiberto

Età: 46 anni

Data di nascita: 22 giugno 1972

Luogo di nascita: Ginevra

Segno zodiacale: Cancro

Titolo di studio: Laurea

Altezza: 180 cm

Peso: 79 kg

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Emanuele Filiberto: Instagram

Emanuele Filiberto è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 53,2mila persone e conta oltre 2500 post. Ama condividere principalmente selfie o ma anche foto in compagnia di amici e parenti. Sui social è possibile trovare moltissime fanpage e profili falsi ma il suo account ufficiale è questo qui.

Lui ha un profilo attivo su Facebook, è seguito da 9,2mila persone e lo potete seguire qui, e uno su Twitter. Su quest’ultimo è seguito da 123000 followers e conta oltre 14mila tweet che riguardano principalmente la sua carriera e il suo lavoro: potete trovare il suo account qui.

Emanuele Filiberto: vita privata

Emanuele Filiberto è sposato dal 2003 con Clotilde Courau. I due sono convolati a nozze dopo un lungo e a dir poco sfiancante corteggiamento poiché lui non era proprio il tipo dell’attrice. Insieme hanno avuto due bellissime figlie, Vittoria Chiara nata nel 2003 e Luisa nel 2006.

Emanuele Filiberto usa i titoli nobiliari di principe di Venezia e principe di Piemonte, tuttavia non ci siano prove del conferimento e siano titoli non riconosciuti dallo Stato italiano. Nel 2006 è stato indagato per frode e pirateria informatica, solo l’anno successivo cadranno le accuse.

Emanuele Filiberto: carriera

Dopo aver conseguito la laurea lavora come consulente finanziario e quando ha solo 26 anni lancia il fondo d’investimento Altin. Ha lavorato cinque anni per la Republic National Bank e in seguito cinque anni per la Syz Bank.

Appare per la prima volta in tv nel 1995 come ospite fisse a Quelli che il calcio. Successivamente nel 2008 ottiene il ruolo di giudice nello show Il ballo delle debuttanti mentre l’anno successivo è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, grazie alla sua bravura riesce a vincere la competizione insieme alla maestra Natalia Titova, ora insegnante ad Amici. In questo periodo intraprende anche la carriera politica e si candida per la Camera dei deputati e più tardi per le elezioni europee.

Nel 2010 lo troviamo ancora in tv come co-presentatore di I Raccomandati e di Ciak … si canta!. Nello stesso anno lo troviamo sul paco del Festival di Sanremo come cantante insieme a Pupo con il brano Italia amore mio. La coppia riesce a sfiorare la vittoria classificandosi secondi. Qualche mese più tardi lo troviamo insieme a Milly Carlucci alla conduzione di Miss Italia.

Nel 2011 è uno dei concorrenti de L’isola dei famosi e appare nel film Vacanze di Natale a Cortina mentre nel 2012 è al timone della prima edizione di Pechino Express.

Nel 2013 Emanuele partecipa a Un air de star ed è inviato in Congo per il docu-reality Mission. Nel 2015 partecipa a Notti sul ghiaccio e nel 2016 apre una attività di ristorazione ambulante a Los Angeles con un food truck. Nel 2019 viene rivelata la sua partecipazione alla prima edizione di Amici Celebritis: lui sarà un membro della squadra blu.

