Teresa Cilia si è lasciata andare ad un nuovo sfogo e tutto fa pensare che le parole scritte dall’ex tronista di Uomini e Donne siano rivolte a Maria De Filippi e alla sua redazione dopo l’attacco ricevuto nel corso dell’ultima registrazione del trono classico.

Con una storia su Instagram accompagnata da una canzone di Ultimo, Teresa Cilia ha tirato fuori la propria amarezza per la situazione che sta vivendo scrivendo: “le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore”. Parole forti che sottolineano il momento particolare che sta vivendo la Cilia dopo le sue dichiarazioni contro Raffaella Mennoia.

Nelle scorse ore, inolte, sempre su Instagram, la Cilia ha svelato ai fans il vero motivo che l’ha spinta a lasciare il lavoro che aveva all’interno della redazione di Maria De Filippi. Dopo aver raccontato di aver incontrato difficoltà economiche durante la sua permanenza a Roma dove vivere costa molto di più rispetto a una piccola città, Teresa ha aggiunto:

“Non vi nascondo che mi sono trovata molto in difficoltà. A Roma si paga tutto, anche il parcheggio. Devi lavorare in due per vivere bene. Lasciamo stare poi le promesse che mi hanno fatto e non hanno mantenuto. Ma questo ve lo risparmio.

Purtroppo ho dovuto rinunciare e mi sono rimboccata le maniche in Sicilia. Ho cercato lavoro per molto e adesso l’ho trovato. A differenza di molti personaggi pubblici io non ho mai fatto la vittima per catturare follower. Adesso però devo dire la verità, altrimenti la gente non capisce. La motivazione che mi ha spinto a lasciare questo lavoro – oltre alle difficoltà economiche – è stato un problema di salute. Ho fatto un controllo 20 giorni prima di sposarmi ed è uscito fuori che la malattia era tornata. I medici mi hanno consigliato di non stressarmi e mi hanno detto di rilassarmi e stare serena in famiglia. Quindi ho dovuto lasciare. Poi mi sono sposata con questo pensiero fisso, con questo nodo alla gola. Ovviamente sapete che di altro non posso parlare. Sapete bene com’è la situazione. In questo caso ho raccontato una mia esperienza personale e penso di non aver fatto nulla di male”.

