Continua la polemica tra la redazione di Uomini e Donne e Teresa Cilia. Mentre l’ex tronista decide di optare almeno per il momento per il silenzio, gli autori rivelano la presunta motivazione della lite, per ora solo verbale.

Sembra essere senza fine la polemica di questa estate tra la redazione di Uomini e Donne e Teresa Cilia. Una guerra social fatta di post e contro post. La calda giornata di Ferragosto ha poi scaldato ancora di più gli animi e ha reso la polemica ancora più viva di quanto fosse prima.

A Ferragosto infatti due redattori di UeD avevano scritto un post ufficiale in cui difendevano la loro collega Raffaella Mennoia e al tempo accusavano Teresa di essere solo in cerca di visibilità e nuovi follower per aumentare le sue pubblicità su instagram.

Un’accusa alla quale aveva replicato prontamente Salvatore Di Carlo, ex scelta e marito di Teresa, dichiarando che la donna non poteva parlare e dire nulla perché era stata diffidata e quindi voleva evitare di andare oltre per paura di avere problemi legali.

Pronta la nuova risposta della redazione di Uomini e donne. Il primo a intervenire sulla vicenda è stato Rudy Zerbi: “Lavoro nella redazione di Uomini e Donne da quasi dieci anni: la prima cosa che mi hanno insegnato è che chi ci guarda vuole vedere persone Vere in cerca di sentimenti Veri. A volte siamo bravi nell’individuare chi cerca il vero Amore. A volte, invece, caschiamo nel tranello di chi è esclusivamente in cerca di visibilità a tutti i costi, di consensi, di followers. Le pretestuose polemiche di questi giorni sono un tentativo di ricerca di una popolarità che è destinata a durare quanto un ghiacciolo dimenticato al sole. Ci vediamo a settembre”. Una conferma quindi che Teresa cercasse solo visibilità.

Teresa contro Uomini e Donne per il Grande Fratello Vip?

Un altro autore, Claudio Leotta smentisce poi la vicenda della presunta diffida: “È più facile credere alle cattiverie! Nessuna diffida, vorremmo solo goderci l’estate!”. Ma nel marasma della polemica ecco spuntare una possibile motivazione della rottura tra Teresa e la redazione di Uomini e Donne. A rivelarlo è Lucia Chiorrini ,sotto il post di Rudy: “Volendo essere ancora più chiari, aggiungo che non solo Fascino non ha diffidato quella persona (anche se, a mio avviso, avrebbe fatto bene). Ma quella persona è la stessa che mi inviava sms in cui pretendeva che la tanto famigerata redazione e Fascino la raccomandasse al GF VIP. E dato che alla sua pretesa non è seguito nulla da parte nostra, ecco che la redazione e io compresa siamo diventati i cattivi in attesa dei soliti loro bla bla”.

Dopo le dichiarazioni, Teresa ha deciso di intervenire: “Cari ragazzi, per un serie strana di contingenze avulse dai fatti per i quali ovviamente si è scatenata una bufera mediatica, non voglio momentaneamente aggiungere altre valutazioni di risposta sugli episodi che ben conoscete, ovviamente al vaglio del parere dei miei legali. Tuttavia mi prometto a strettissimo giro di chiarire con i fatti e non con sterili prosopopee di marketing la veridicità del mio lavoro e del mio rispetto verso di voi”.

Aspettiamo nuove rivelazioni e nuovi botte e risposta.

