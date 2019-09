Maria De Filippi si scaglia contro “una persona che ha lavorato a Uomini e Donne” durante la nuova registrazione del trono classico.

Maria De Filippi si è scagliata contro una persona che ha lavorato a Uomini e Donne durante la nuova registrazione del trono classico. Queen Mary, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, avebbe parlato di “una persona che, dopo aver lavorato a Uomini e Donne, si sarebbe trasformata in un leone da tastiera”.

Maria De Filippi attacca una “persona che ha lavorato a Uomini e Donne e i leoni da testiera”

Durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Damiano Coccia Er Faina, protagonista di Temptation Island Vip insieme alla fidanzata Sharon, in studio per raccontare la propria esperienza, è stato attaccato da Tina Cipollari. Nel tentativo di difendere Er Faina, la De Filippi ha commentato l’atteggiamento dei leoni da testiera parlando, in particolare, di una persona che avrebbe lavorato a Uomini e Donne e di cui non fa assolutamente il nome.

Il Vicolo delle News che ha riportato in esclusiva le anticipazioni della registrazione, scrive:

“Maria De Filippi ha preso la palla al balzo nel dire che le è capitato di avere a che fare con questo tipo di gente, che ha criticato il programma e chi lavora per lei seppure abbia lavorato lì, ad esempio ha dato lavoro a chi poi si è licenziato pretendendo una paga più alta rispetto a quella che gli potevano dare. Tali persone poi se la sono presa con la singola persona che lavora per lei (appunto Mennoia che era proprio lì affianco).

Maria da gran signora (pure furbona) non ha fatto nomi, ma è inevitabile pensare (magari erroneamente?) che potesse avercela proprio con Teresa Cilia, visto le denunce dell’ex tronista nelle settimane scorse, dove appunto ha attaccato senza pietà la Mennoia, e soprattutto visto che lei è una di quelle che ha lavorato con loro e poi improvvisamente ha abbandonato”.

Le parole di Maria De Filippi saranno state dirette proprio a Teresa Cilia? Dopo le prime indiscrezioni sulla registrazione del trono classico, Teresa Cilia è intervenuta su Instagram per rivelare il motivo per il quale ha lasciato il lavoro presso la redazione di Maria De Filippi.

