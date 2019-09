Tina Cipollari si scaglia contro Damiano Coccia Er Faina a Uomini e Donne: in studio volano insulti con Maria De Filippi e Gianni Sperti costretti ad intervenire.

Tina Cipollari non concede sconti a Damiano Coccia Er Faina che, durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne durante la quale Maria De Filippi ha attaccato una persona che ha lavorato per lei, si è scagliata senza mezze misure contro la webstar romana, in studio per commentare la sua avventura a Temptation Island Vip 2019 insieme alla fidanzata Sharon.

Tina Cipollari contro Er Faina a Uomini e Donne: volano stracci in studio

Tina Cipollari, come svela il Vicolo delle News, ha approfittato della presenza di Damiano Coccia Er Faina nello studio di Uomini e Donne per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Tina, infatti, si è scagliata contro Er Faina che quattro anni fa avrebbe realizzato un video in cui criticava Tina Cipollari e il suo peso. In seguito a quel video, uno dei figli di Tina avrebbe chiesto a Er Faina di non offendere sua madre ricevendo, però, una cattiva risposta. In studio, così, volano parole forti con Er Faina che si difende. La Cipollari ha anche affrontato a muso duro la webstar romana al punto che Maria De Filippi e Gianni Sperti sono stati costretti ad intervenire per allontanarli.

Il Vicolo delle News che ha pubblicato in esclusiva le anticipazioni della registrazione scrive: “Tina era inarrestabile nei suoi confronti, ed oltre ad offenderlo pesantemente le si è anche avvicinata a brutto muso tanto che sia Maria che Gianni sono dovuti intervenire per separarla dal romano (sembrava di stare ad una puntata del Trono Over con Tina da una parte e Gemma dall’altra). Alla fine lui si è scusato con lei, ma Tina è una che come sapete non perdona mai veramente. Credeteci se così arrabbiata non l’abbiamo mai vista!”.

