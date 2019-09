Ivana Mrazova ha un duro sfogo su Instagram e riprende alcuni suoi fans: “Devo chiarire un po’ di cose”

Ivana Mrazova si trova in Repubblica Ceca per trascorrere qualche giorno con la propria famiglia e nel corso di questo soggiorno si dovuta sottoporre ad un’operazione chirurgica. Tutto è andato per il meglio ed infatti ha rassicurato i fans lasciandosi andare ad un toccante messaggio su Instagram.

Tuttavia oggi la modella si è lasciata andare ad un duro sfogo a seguito di alcune notizie false riportate sul web. La Mrazova attraverso le sue Instagram Stories ha voluto raccontare la verità dei fatti: “Ragazzi sarò molto breve ma molto chiara, perché mi sa che è giunto il momento di chiarire un po’ di cose visto che ultimamente vedo e leggo solo cose orrende che si stanno scrivendo su me e su Luca”.“Vi volevo dire che questa, alla fine, è casa mia. Magari tanti di voi si sono scordati che io non sono italiana ma sono della Repubblica Ceca, quindi ho anche degli impegni qui” ,

Poi parlando dell’intervento ha sottolineato: “Poi c’è stato questo imprevisto, che non è nulla di grave anche se ho visto che qualcuno voleva far capire il contrario. No, ve l’ho già detto e ve lo ripeto, non è nulla di grave. Guardatemi, sono qui e sono a posto”.

Ivana Mrazova svela: “Presto tornerò in Italia.”

Dopo la sfuriata avvenuta sui sicula, Ivana Mrazova ha voluto precisare che per il momento non può tornare in Italia perché ha delle cose da fare ma presto tornerà dal suo amato Luca Onestini: “Ho ancora un po’ di cose da fare qua e poi presto tornerò in Italia. Quindi smettetela di fare film e attirare tutta questa negatività, perché so che magari ci sono tantissime di voi che non vedono l’ora di sporcare una cosa pulita ma qui proprio non ce n’è bisogno. Quindi ‘scialla’, siate positivi e cercate di farvi un po’ più i ca*oli vostri”.

