Ivana Mrazova ha rivelato attraverso il suo account Instagram che dovrà subire un intervento: “Devo operarmi, è inevitabile”

Ivana Mrazova si trova da un po’ di tempo nel suo paese natio, in Repubblica Ceca, ma la sua permanenza si sta prolungando più del dovuto: tutto ciò ha creato molta paura nei fans.

Infatti in tanti hanno ipotizzato il ‘peggio’, ovvero che tra lei e il suo fidanzato Luca Onestini ci fosse una crisi o che addirittura si fossero lasciati. Questa preoccupazione ha spinto tanti fans a domandare apertamente e direttamente alla modella ceca se fosse tutto finito tra lei e l’ex gieffino. È stata in questa occasione che Ivana ha rivelato il vero motivo del suo viaggio in Repubblica Ceca.

Ivana Mrazova: il motivo dietro l’operazione

Ivana Mrazova ha voluto tranquillizzare il suoi followers e attraverso il suo account Instagram ha rivelato che ha fatto questo viaggio per un motivo di salute: dovrà infatti subire un’operazione.

Durante alcune Instagram Stories ha svelato: “Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca. Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria.”

Il tutto dovrebbe risolversi in un paio di giorni, dopodiché la modella ceca resterà ancora nel suo Paese per sicurezza, in caso di eventuali complicazioni: “Devo aspettare un altro risultato dagli esami dell’operazione. Questo è il motivo per il quale sono ancora qua. Però voglio che siate tranquilli, perché io sono tranquilla. Abbastanza”.

