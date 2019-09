Benedetta Parodi: “Sono preoccupata per mio figlio”-VIDEO

Benedetta Parodi è preoccupata per le sorti del piccolo Diego. Il figlio, infatti, proprio ieri ha messo il suo apparecchio ai denti. Mamma Parodi, preoccupata poiché il figlio non deglutiva come doveva, ha chiesto aiuto sui social

L’appello di Benedetta Parodi ai Social:” Povero Diego, ieri ha messo l’apparecchio, sapete quello che serve ad allargare il palato? Non riesce a mangiare, a deglutire, a parlare. Poi farglielo mettere proprio il primo giorno di scuola non è stata proprio una scelta tattica. Si sente un po’ così, un po’ insicuro…”

