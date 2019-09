Elga Enardu difende la sorella Serena durante la prima puntata di Temptation Island Vip 2019 dagli attacchi di Giovanni Conversano: “sfigato”.

Serena Enardu è sicuramente una delle grandi protagoniste della seconda edizione di Temptation Island Vip. L’atteggiamento dell’ex tronista di Uomini e Donne non è piaciuto al fidanzato Pago che, deluso, potrebbe chiedere subito il confronto. Tra i tanti telespettatori che hanno seguito la prima puntata del programma dell’amore condotto da Alessia Marcuzzi c’era anche Giovanni Conversano che ha attaccato pubblicamente l’ex fidanzata ricevendo la replica stizzita di Elga Enardu.

Elga Enardu attacca Giovanni Conversano e difende la sorella Serena: “sei un povero sfigato”

Dopo aver visto lòe prime immagini di Serena Enardu nel villaggio di Temptation Island Vip, Giovanni Conversano s è lasciato andare ad una serie di commenti attraverso alcune storie pubblicate su Instagram.

“Dopo 9 anni tutti i nodi vengono al pettine! Quando mi chiedevate: ‘Ma cosa ne pensi?’, penso che lei sia ciò che è sempre stata. Oggi non dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva, ma lei è sempre stata questa. Io non mi meraviglio, forse qualcuno di voi si meraviglia ma io lo sapevo, e questo è il motivo per cui 9 anni fa ho detto ‘fuori, via'”.

La replica di Elga Enadu, sorella di Serena, non si è fatta attendere: “Vi chiedo la cortesia di ignorare le storie di quel povero sfigato che cerca ancora di grattare un po’ di visibilità grazie a Serena. Vi chiedo di non commentare, perché è quello che vuole. Per quanto mi riguarda non andrò a vedere il contenuto. Non mi interessa. E non giratemi niente”.

Giovanni Conversano, a sua volta, ha aggiunto: “capisco che purtroppo è costretta a difenderla. Adesso le è uscita la voce. Prima stava nella cuccia, ora parla pure. Ma chi la conosce questa? Deve stare al suo posto e non deve neanche parlare perchè se parlo io fa la stessa figura che stiamo vedendo. Rimanete al vostro posto, non andate oltre perchè io conosco tutti gli schelestri nell’armadio che avete e li tiro fuori. Per il momento non li ho tirati fuori per rispetto di quelle persone che oggi hanno famiglia ù, ma conosco tutto_: fatti, momenti e circostanze. Quindi state al vostro posto e non vi permettete di parlare di me perchè vi faccio tremare i muri della casa”.

