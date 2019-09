La melassa nera non è un semplice dolcificante, ha diverse proprietà benefiche per il nostro organismo, un vero e proprio integratore naturale

Melassa nera Fonte: Istock-Photos

La melassa nera è un complemento alimentare che si ottiene dalla canna da zucchero, è un preparato del tutto vegetale. In gergo viene chiamato “miele nero” il cui colore deriva dalla lavorazione del liquido ottenuto, che viene riscaldato per far cristallizzare lo zucchero, che viene separato da quest’ultimo per centrifugazione. E’un dolcificante impiegato in molti Paesi come la Thailandia, il Brasile, gli USA, i paesi Caraibici, le Filippine, ma sta trovando largo impiego anche in Italia.

La melassa nera viene utilizzata come dolcificante, in alternativa allo zucchero, allo sciroppo d’acero o alla stevia. Non tutti lo gradiscono perchè il sapore è molto acido.

Scopriamo tutti i benefici, le proprietà e come utilizzarla.

