A Cuglieri (Oristano) un uomo muore precipitando dalla scogliera mentre stava scattando una foto.

Uomo morto in Sardegna dopo essere precipitato da una scogliera.

La tragedia è avvenuta ad Oristano, in Sardegna, alle 12 di questa mattina. Un uomo è morto cadendo da una scogliera mentre stava scattando una foto all’arco di S’Archittu.

A causa del forte vento e del mare agitato, è stat difficile localizzare il corpo dell’uomo.

Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera, i quali, nonostante l’allerta meteo, hanno fatto di tutto per accelerare i tempi per il recupero della salma.

Le dinamiche dell’incidente che ha colpito l’uomo morto in Sardegna

Sembra che l’uomo sia caduto in mare dalla scogliera dopo aver perso l’equilibrio, forse a causa del forte vento di maestrale che, proprio in questo momento, sta spazzando la costa occidentale della Sardegna.

Secondo quanto riportato dal giornale L’unione Sarda, a dare l’allarme è stata una coppia poco distante dal luogo in cui è avvenuto l’incidente.

Insieme alle motovedette della Capitaneria e ai sub dei Vigili del fuoco, hanno operato anche due elicotteri del 118 e dei Vigili del fuoco.

Due tragedie simili nello stesso periodo

Una tragedia analoga a quella avvenuta in Sardegna questa mattina, è avvenuta lo scorso 16 agosto proprio nella stessa zona.

Sempre in Sardegna, nella zona di S’Architteddu, tra S’Arena Scoada e Putzu Idu, un ragazzino di 13 anni ha perso la vita mentre stava facendo un giro in bicicletta.

La vittima sembra abbia perso l’equilibrio, proprio come l’uomo deceduto quest’oggi, precipitando nel vuoto. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita, date le gravi condizioni in cui si trovava quando è arrivato in pronto soccorso.

Il ragazzo era rimasto in coma per 9 giorni, fino a quando il suo giovane cuore ha smesso di battere per sempre.

