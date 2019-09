Darya Lapushka chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Darya Lapushka è una modella ed artista di 26 anni. Lei è nata il 25 Gennaio 1993 in Bielorussia, sotto il segno del Capricorno, ed alta 172 centimetri. Fin da piccola mostra un grande interesse verso la pittura ed il disegno, aspetto che segnerà molto la sua carriera.

Darya arriva in Italia all’età di 12 anni decidendo di stabilirsi a Sabaudia, in provincia di Latina, successivamente inizia a frequentare la quale. Si iscrive a liceo scientifico al quale segno 5 mesi presso l’accademia di Gianfranco De Meo, figlio di Michele De Meo, dove ha modo di imparare diverse tecniche di pittura, specialmente quella ad olio.

La 25 enne ha un figlio di pochi anni che è possibile vedere anche sul suo profilo Instagram inoltre è una grande appassionata di tatuaggi: ha una scritta sotto il seno e delle rose colorate all’interno del braccio.

Nome: Darya Lapushka

Età: 26 anni

Data di nascita: 25 Gennaio 1993

Luogo di nascita: Bielorussia

Segno zodiacale: Capricorno

Titolo di studio: Diploma

Professione: Artista, modella

Altezza: 172 cm

Peso: /

Account social: Instagram

Darya Lapushka: Instagram

Darya Lapushka è molto attive sui social. Il suo account Instagram è seguito da 75mila persone e con conta oltre 700 post, qui amano condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, shooting fotografici, sono presenti anche scatti insieme ad amici e foto che riguardano la sua vita privata e lavorativa. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 26enne su Facebook e su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo l’annuncio della sua partecipazione a Temptation Island Vip.

Darya Lapushka: carriera

Darya Lapushka come detto in precedenza lavora come modella ed artista. La ragazza nel corso della sua carriera ha realizzato numeri dipinti nella maggio parte dei quali vuole esprimere la supremazia del mondo femminile su quello maschile.

In una delle opere più famose del suo genio sono: “La dominazione”nella quale ritrae un uomo in ginocchio con una catena stretta al collo da una donna svestita in piedi alle sue spalle. Mentre per quanto riguarda il suo altro lavoro nel 2012 vince il titolo di “Miss Intimo” ed attualmente è testiomonial del marchio Gioselin.

Nel 2019 giunge la notizia della sua partecipazione a Temptation Island Vip nel ruolo di tentatrice, lei sarà una forte tentazione per gli uomini presenti sull’isola sopratutto a ‘causa’ alle sue curve e alla sua incredibile bellezza.

