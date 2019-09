Muore in un incidente stradale la stella nascente del country Kylie Rae...

Kylie Rae Harris, stella nascente della musica country, muore a soli 30 anni d’età a causa di un incidente stradale.

Kylie Rae Harris

La giovane cantante country americana Kylie Rae Harris è morta in un incidente stradale nella notte di mercoledì 4 settembre a Taos, in New Mexico.

Stella nascente del country, quando è avvenuto l’incidente Kylie Rae Harris si stava dirigendo verso il festival “Big Barn Dance”, dove avrebbe dovuto esibirsi poche ore dopo.

Se vuoi essere informato su tutte le novità dall’Italia e dal mondo CLICCA QUI

La tragedia pre annunciata su Instagram poco prima di morire

Pochi attimi prima che accadesse la tragedia, la ragazza aveva pubblicato su Instagram un video in cui raccontava le sue origini, dato che Kylie era nata e cresciuta proprio nella zona in cui stava guidando e dove poi è avvenuto l’incidente.

Nel video la giovane racconta che i suoi nonni vivevano proprio lì, a Taos, e che uno dei suoi zii ci viveva ancora.

La giovane cantante aggiunge inoltre che suo padre, ed anche altri suoi parenti, erano morti proprio su quella strada a causa di un incidente stradale.

Questo è quanto afferma Kylie nel video postato sui social poco prima di morire:

“Oggi, guidando su questa strada, mi è venuto in mente quando da bambina mi sedevo sul sedile posteriore mentre mio padre era alla guida. Tutti i miei parenti che abitavano qui sono morti, e c’è anche mio padre tra loro. Ecco perché adesso sono molto triste”

Le dinamiche dell’incidente

Nell’incidente in cui è morta l’astro nascente della musica country Kylie Rae Harris, è deceduta anche un’altra ragazza, di soli 16 anni, che era alla guida di uno dei tre veicoli coinvolti nella disgrazia.

L’uomo alla guida della terza auto coinvolta sembra essere stato il colpevole dell’incidente.

Secondo il Corriere della Sera, l’uomo, che stava guidando sotto stato di ebrezza, si sarebbe dato alla fuga subito dopo aver causato l’incidente.

A dare la notizia della tragica morte prematura della cantante è stato il suo produttore musicale. Kylie Rae Harris lascia una figlia piccola di 6 anni, che solo pochi giorni fa compare in un video di Kylie in cui le due cantavano ignare della triste tragedia che le sarebbe capitata.

Di: LUCIA SCHETTINO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI