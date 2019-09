Come ottenere il passaporto: costi, tempi e documenti necessari

Il passaporto è il documento necessario per viaggiare al di fuori dell’Unione Europea. Ecco qual’è la procedura da seguire per ottenerne il rilascio.

Come ottenere il passaporto (Polizia di Stato)

Per ottenere il passaporto è necessario fare richiesta presso qualsiasi questura italiana o presso l’ambasciata o consolato italiano se ci si trova all’estero.

Il passaporto elettronico, chiamato così perché fornito di un chip elettronico, è strettamente necessario se si sta programmando un viaggio extra europeo.

La procedura da seguire per ottenere il passaporto

Esistono due modi per ottenere il passaporto: recarsi fisicamente in questura o prendere l’appuntamento online, collegandosi al sito della polizia di Stato.

Il consiglio è quello di prenotare l’appuntamento tre o quattro mesi prima della partenza, date le larghe attese.

I tempi di rilascio dipendono molto dalla questura e del periodo in cui si fa richiesta. Nel periodo natalizio o nei mesi estivi, è probabile che i tempi siano più lunghi data l’alta richiesta di appuntamenti.

Una volta ottenuto l’appuntamento, i tempi di attesa per il rilascio del passaporto non saranno più lunghi di un mese. Per cui l’unico grande scoglio da superare sarà ottenere l’appuntamento presso la questura di polizia.

È possibile richiedere il passaporto con una procedura d’urgenza, ma se sei già a conoscenza della data del tuo viaggio da parecchio tempo, allora è meglio non rischiare e richiedere l’appuntamento molto prima.

Quando arriva il giorno dell’appuntamento ricorda di portare con te tutti i documenti necessari per ottenere il documento di viaggio.

I documenti necessari per ottenere il passaporto sono i seguenti:

Modulo stampato della richiesta passaporto.

Documento d’identità valido.

Due foto formato tessera recenti e uguali.

La ricevuta del pagamento via conto corrente postale di 42.50 euro.

Successivamente è inoltre necessario pagare una marca da bollo da 73,50 euro. Si può comprare in tabaccheria specificando che si tratta della marca da bollo per il passaporto.

I suddetti costi valgono sia per il primo rilascio del passaporto che per il rinnovo. Quando il passaporto scade bisogna cambiarlo, per cui non sarà possibile continuare a usare lo stesso documento di viaggio e bisognerà rifare la stessa procedura di quando si fa domanda per la prima volta.

Come ottenere il passaporto per i minorenni

Dal 27 giugno 2012 non è più valida l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore. Oggi, in Italia, anche un neonato ha bisogno del passaporto per viaggiare al di fuori dell’Europa.

La procedura per ottenere il passaporto per un minore è esattamente la stessa di quella per un adulto.

Tuttavia, il minore non può prendere l’appuntamento online. Per cui se si decide di procedere via internet, il genitore dovrà inserire il proprio nome per ottenere l’appuntamento, ma tutto il resto dovrà essere solo a nome del minore coinvolto.

Il giorno dell’appuntamento, oltre al minore, dovranno esserci entrambi i genitori. Se uno dei due genitori non potrà essere presente, dovrà firmare una fotocopia della propria carta d’identità e una dichiarazione di assenso all’espatrio.

Anche i cani devono essere in possesso di un passaporto per lasciare l’Europa

Se si decide di viaggiare con il propri cane, anch’esso dovrà essere munito di passaporto. Lo stesso vale anche per i gatti.

Il passaporto per gli animali si richiede presso i servizi veterinari della ASL della città in cui si vive.

L’amico a quattro zampe deve essere inoltre registrato come animale d’affezione preso l’anagrafe ASL e deve essere munito di microchip.

Senza microchip – che è possibile inserire presso qualsiasi clinica veterinaria – e senza vaccinazione antirabbica l’animale non potrà ottenere il passaporto.

