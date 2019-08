Il Pane: tutto quello che devi sapere sull’alimento base per eccellenza della gastronomia mondiale, dal valore nutritivo, alla procedura di mantenimento sino agli svariati usi del pane

Parlando del pane, della sua umile semplicità e nello stesso tempo della sua preziosa e insostituibile presenza nell’alimentazione umana, si potrebbe correre il rischio di cadere nella retorica. Eppure non c’è niente di più vero: il pane è uno degli alimenti più preziosi, perché nell’arco della sua storia, antica quasi quanto l’uomo (già gli antichi Egizi usavano i forni e scoprirono il lievito), ha sostentato intere popolazioni costituendone la principale fonte di nutrimento. Forse il momento meno glorioso della sua storia è proprio quello attuale, in cui il benessere e quindi la disponibilità di tanti altri alimenti lo hanno fatto passare in secondo piano. Anche il suo alto potere energetico ha contribuito a limitarne l’uso, oggi che molte persone sono afflitte, o temono di esserlo, da problemi di peso. Come in tutte le cose, però, non bisogna imputare a un alimento quello che invece è l’effetto di abitudini sbagliate, come l’assunzione di quantità troppo elevate di certi alimenti (carboidrati, grassi) o la scarsa varietà nella propria alimentazione.

Perché dunque bandire il pane dalla nostra alimentazione, e privarci così di un sano piacere in nome della linea, quando possiamo tranquillamente concedercelo se non esageriamo nella quantità e se magari rinunciamo durante la giornata al cornetto o alla brioche?

Il pane, così buono e naturale, è anche incredibilmente versatile e trasformista: si presta infatti a diventare ingrediente di un’infinità di piatti, dagli antipasti ai dolci, come la lunga tradizione culinaria mondiale propone da sempre. Prima di arrivare a capire come fare il pane in casa e scoprire alcune semplici ricette da fare con la pasta di pane, parliamo un po’ del suo aspetto nutrizionale e degli usi del pane.

Il Pane e il suo aspetto nutrizionale

Il valore nutritivo del pane varia notevolmente a seconda degli ingredienti che entrano nella sua composizione: vi sono infatti numerosi tipi di pane, da quello comune a quello integrale, a tutta la gamma dei pani “speciali” – all’olio, al latte, allo strutto, di segale, di soia e così via.

In ogni caso il pane è costituito soprattutto da carboidrati, ma contiene anche discrete quantità di proteine, sia pure non complete come quelle di origine animale. L’apporto di grassi è molto basso nel pane comune, ma sale a un livello significativo in altri tipi di pane; così come l’apporto di fibre, che raggiunge una buona percentuale solo nel pane integrale.

Il valore energetico è elevato: il pane comune (cioè quello bianco, del tipo più semplice) apporta circa 270 calorie per 100 grammi, ma il conto sale se nella composizione entrano anche altri elementi come olio, burro, ecc. La digeribilità del pane è legata ad alcuni importanti fattori: la cottura, il tipo di sfarinato utilizzato, l’eventuale aggiunta di altri ingredienti. Per essere più digeribile, esso deve essere ben cotto: in caso contrario trattiene un grado maggiore di umidità, che rendendolo più morbido non ne favorisce una corretta masticazione. Dal punto di vista della digeribilità, il pane bianco è preferibile a quello integrale: la presenza della crusca, infatti, rende questo prodotto alimentare inadatto a chi ha lo stomaco delicato, pur essendo consigliabile in tutti gli altri casi per i vantaggi offerti dal suo contenuto in fibra.

I possibili benefici e le controindicazioni del pane

Il pane è un alimento molto importante per la nostra alimentazione. Apporta molti carboidrati (63 grammi circa ogni 100 grammi di prodotto) che una volta introdotti nell’organismo vengono trasformati in glucosio, che a sua volta viene impiegato come energia per cervello e muscoli. La totale assenza di colesterolo lo rende un alimento adatto a essere inserito anche nelle diete di soggetti con problemi cardiovascolari. Ha un alto potere saziante ed è quindi in grado di ridurre l’appetito.

Il pane integrale è particolarmente utile soprattutto per chi soffre di stitichezza perché rispetto al pane bianco contiene più minerali e fibre utili a migliorare il transito intestinale. Per chi ha problemi di colesterolo è consigliabile il pane all’avena, date le proprietà anti-colesterolo di questo cereale.

Per chi soffre di intolleranza al glutine il pane adatto è invece il pane a base di farina di mais, ricco di proteine ma senza glutine. A oggi non sono note controindicazioni al consumo di pane; particolare attenzione deve essere però prestata al consumo di questo alimento da parte di soggetti diabetici per mantenere una dieta idonea alla propria condizione di salute. Poiché il pane viene preparato perlopiù con farine provenienti da cereali contenenti glutine, le persone con intolleranza al glutine o celiachia devono prestare attenzione al consumo di questo alimento e orientarsi verso il consumo di tipologie di pane senza glutine.

Come è fatto il pane e come usarlo in una dieta mediterranea

