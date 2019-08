Lo psicanalista Patrick Lambouley ci spiega come riconoscere l’amore vero quando finalmente avremo la fortuna di incontrarlo

Secondo lo psicanalista Patrick Lambouley, “l’amore è per noi come una persona sconosciuta”. Questa sensazione è spesso inspiegabile ma sembrerebbe che ciò che ci fa innamorare è trovare nell’altro alcune caratteristiche che ci completano, sarebbe come colmare alcune lacune che ci hanno caratterizzato fin dall’infanzia.

Queste caratteristiche dell’altro ci forniscono l’aiuto e il supporto necessari per farci stare bene e farci sentire completi in coppia e sostenersi a vicenda attraverso le dure prove della vita.

L’amore però non sarebbe una teoria binaria basata sull’idea di due metà che si completano a vicenda simmetricamente, ma piuttosto una sensazione di geometria variabile che cambia e si adatta alle esigenze di ognuno all’interno della coppia.

Ecco cosa ti fa capire che hai davvero trovato l’amore della tua vita

1- La paura di perdersi

Freud lo aveva già annunciato nella sua opera “Il disagio nella civiltà”: amare è semplicemente avere paura. Sentire questa emozione è vivere una vera epopea greca in cui Eros, dio dell’amore e del potere creativo, si oppone alla figura emblematica della morte: Thanatos. Secondo il padre della psicoanalisi, la lotta titanica di queste due entità simboleggia il nostro conflitto interiore quotidiano per dare all’amore le migliori possibilità di successo. Di conseguenza, i nostri sentimenti forti come sono, sono in lotta perpetua contro la paura di vedere il nostro profondo “io” perdere forza e indipendenza. Quindi, per alleggerire la presa dell’altro sul nostro cuore, a volte succede che soccombiamo al paradosso dell’auto-sabotaggio nell’amore: “Ti amo troppo, quindi ti lascio”. In effetti, questa singolare antinomia è talvolta contenuta nei nostri cuori, senza che siamo in grado di comprenderne il significato. Quando sentiamo di averla superata a favore dell’altro allora amiamo profondamente.

Il vero amore è spesso collegato a un senso di auto-legittimazione nel mondo. È la sensazione di aver finalmente trovato il proprio posto, di essere onnipotente e di condividere la propria vita con una persona così straordinaria da non poter immaginare la propria assenza. Questa forma di amore è quindi percepita come il risultato finale; la scoperta di un tesoro così prezioso che ti farà dimenticare ogni paura legata all’impegno.

Nel mondo buddista, il vero amore è strettamente legato a un sentimento di serenità e benessere. Si distingue per la sua forza silenziosa che calma le tue paure più profonde e semplifica la tua vita in un modo quasi impercettibile. Non ha bisogno del tuo aiuto per raggiungere il tuo cuore perché la purezza della sua essenza riesce a mettere a tacere tutte le tue ansie. Se hai ancora problemi a riconoscerlo, ecco alcuni segni che non ti inganneranno:

3- Non dovrai più fingere

Essere vulnerabili in una coppia non è mai facile. In effetti, questo sentimento è associato alla paura di vedere i nostri punti deboli essere usati contro di noi, di solito in una situazione di conflitto. Tuttavia, essere vulnerabili è lungi dall’essere una sensazione d’amore, al contrario. In realtà, essere nudi emotivamente è una prova di amore e fiducia nei confronti dell’altra persona e, in generale, questo sentimento si manifesterà solo in presenza della persona giusta. Benevola e di larghe vedute, non si lascerà mai giudicare e ti farà capire che il tuo lato vulnerabile è anche la tua forza. Valorizzerà la tua presenza nella sua vita e ti garantirà lo status di eletto del suo cuore.

4- Il tuo intuito non ti ingannerà

La presenza di un amore onesto e sincero nella tua vita sarà rivelata da un’impressione di pace e tranquillità sconcertante. Senza essere in grado di spiegarlo, ti troverai di fronte alla sensazione intrinseca di aver trovato la perla rara perché le sue azioni quotidiane dimostreranno solo l’estensione del suo amore verso di te. I suoi silenzi saranno rassicuranti, perfino calmanti. Un vero balsamo per il tuo cuore che alla fine ritirerà le sue difese e lascerà andare a battere completamente per chi è riuscito a perforare il tuo guscio.

5- Apparirà nella tua vita in un momento inaspettato

Ci sono molte cose che possono essere controllate nella vita, ma l’amore non ne fa parte. Questo sentimento antico come il mondo si è sempre imposto con la sua forza e la sua intensità e quando si annuncia onesto e sincero, tende a sorgere nei momenti più inaspettati. In effetti, la persona giusta entrerà nella tua vita in un momento chiave senza che tu te ne accorga. Con il senno di poi, ti renderai conto che il suo incontro è avvenuto in un momento propizio e che grazie alla sua presenza, la tua vita ha preso una svolta perfettamente adattata alle tue esigenze.

