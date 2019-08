Nadia Toffa il dolce ricordo della sorella Mara: “Era la nostra roccia”

Nadia Toffa, sua sorella Mara ricorda la bella iena con un dolce ricordo: “Era la nostra roccia”

Nadia Toffa era una donna donna formidabile, dotata di grande forza e coraggio ed è anche per questo la sua morte ha lasciato un profondo vuoto nella sua famiglia. Un dolore inimmaginabile che sua sorella, in un Intervistata per il settimanale Gente, ha voluto condividere ricordando anche il suo grande coraggio.

Sua sorella Mara ha affermato: “Era Nadia che faceva coraggio a noi. Una roccia. Un concentrato di energie belle. Sono stata un po’ la sua seconda mamma, ma se avevo qualche problema lei sapeva sempre consigliarmi. Era molto più matura della sua età. Era un’anima splendida e Dio ha voluto chiamarla a sé. Della sua battaglia contro il cancro diceva ‘Adesso la mia battaglia è questa e io non mi tiro indietro‘. Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella”.

Ma questo dolore si è trasformato in un’ondata di affetto: “Era una persona vera. Faceva approfondimento in mezzo alla gente. Noi siamo orgogliosi per il messaggio di forza e di speranza che ha lanciato a tutti. Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella. È arrivata qui anche una delegazione da Taranto, città di cui era diventata cittadina onoraria”.

Nadia Toffa: l’amore per le sorelle

Prima di morire Nadia Toffa aveva parlato del rapporto che aveva con le sorelle, Mara e Silvia: “Mia sorella maggiore Mara era la mia influencer, ora fa la prof, l’altra è Silvia, avvocato e secondogenita. Io la più disperata, randagia, selvaggia e matta. Mara è la sorella maggiore che tutti vorrebbero perché mi portava ovunque con sé. La prima volta in discoteca ero con lei, cosi mamma Marghe si fidava. Avevamo modelli diversi una volta. Fatte con lo stampino comunque. Tanto amore incondizionato”.

