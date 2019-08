L’insalata di spinaci e avena è un piatto assolutamente naturale. Sulla carta è il trionfo dei vegetariani e vegani, ma in realtà si adatta a tutti. Un piatto semplice, che si prepara in pochissimo tempo e che non richiede doti da chef.

L‘insalata di spinaci e avena ha come base un cereale ricco di proteine, flavonoidi e acido linoleico. L’avena è anche fortemente indicata per chi soffre di problemi intestinali. Più in generale è perfetto per una dieta equilibrata. Inoltre È l’avena solitamente è molto ben tollerata anche da chi soffre di celiachia.

E ancora, l’avena è considerata un alimento da inserire in ogni tipo di dieta. Aiuta a ridurre glicemia e colesterolo, anticipando eventi cardiovascolari e diabete. Grazie al basso indice glicemico si pone come sostituto perfetto della pasta per chi soffre di glicemia alta.

Tra le molte ricette che vedono come protagonista l’avena, questa volta proponiamo un’insalata di spinaci e avena. Ogni porzione prevede circa 500 calorie e può essere considerata sia un antipasto che un secondo.

Insalata di spinaci e avena, piatto semplice ma gustoso

L’insalata di spinaci e avena si prepara con qualche piccolo passaggio fondamentale, ma è tutto molto semplice.

Ingredienti (per 4 persone)

300 g di avena

320 g di spinaci

2 carote

1 cipollotto

100 g di parmigiano o grana

750 ml di brodo vegetale

3 cucchiai di olio di oliva extra vergine

timo

succo di limone

sale

Preparazione:

Per cominciare la nostra gustosa insalata di spinaci e avena, lasciate a bagno per tutta una notte l’avena, poi scolatela e sciacquatela bene. Successivamente portate ad ebollizione il brodo vegetale, insaporitelo con il timo e versate dentro l’avena. Fate cuocere per circa 40-45 minuti, a fiamma media, fino a quando l’acqua non sarà assorbita e l’avena diventi morbida.

Lavate bene gli spinaci freschi, asciugateli e tagliateli a striscioline. Gattugiate in maniera grossolana le carote precedentemente pulite e lavate. Tritate finemente il cipollotto, compresa la parte verde, e fatelo rosolare in padella a fuoco moderato con in un cucchiaio di olio. Unite gli spinaci, le carote e lasciate insaporire per 5 minuti. La verdura dovrà risultare croccante.

Dopo aver saltato le verdure, toglietele dalla padella e mettetele in una ciotola. Conditele con il resto dell’olio e il succo di un limone. A quel punto unite l’avena intiepidita e solo all’ultimo aggiungete il parmigiano o il grana a scaglie.

