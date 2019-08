Wanda Nara si sarebbe proposta per la conduzione di “Amici vip”, la signora Icardi non avrebbe passato il provino. Al suo posto, probabilmente, la Hunziker.

Protagonista dentro e fuori dal campo. Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi, sono mesi che sta facendo parlare di sé. È di dominio pubblico, infatti, la vicenda del rinnovo contrattuale (non raggiunto) del marito calciatore con l’Inter per via di alcune prese di posizione, che hanno inasprito i rapporti con la società nerazzurra.

Così, ora Icardi vive da separato in casa con i nerazzurri – che l’hanno estromesso dal progetto tecnico, in attesa di trovare un’altra sistemazione – anche per colpa della moglie che ha alzato troppo le pretese gestendo la figura professionale del calciatore. Il suo ruolo da manager, infatti, avrebbe indispettito i vertici dell’Inter non in merito alle sue competenze, piuttosto per via di alcuni scivoloni fatti dal punto di vista mediatico.

Comunque, archiviate le tensioni invernali, fra le parti è tornato il sereno: o meglio, la Milano nerazzurra ha suggerito a Icardi e signora di andare a svernare altrove, ma i coniugi continuano a fare muro al trasferimento. Questo porta altre voci, indiscrezioni e polemiche che non fanno bene a nessuno. Se non a Wanda Nara, continuamente sulla cresta dell’onda.

Infatti, la signora Icardi, forte del suo appeal fra appassionati e addetti ai lavori, in barba alle tensioni che riguardano la situazione tecnica e professionale di suo marito (nonché suo assistito), ha deciso di restare a Milano. Wanda Nara sarà la valletta, per un’altra stagione, del programma sportivo di Pierluigi Pardo “Tiki Taka”.

Wanda Nara, moglie, manager e conduttrice: si candida al timone di “Amici vip”

Non contenta, ha scelto di proporsi anche per altri progetti lavorativi, malgrado la sua sovraesposizione mediatica: è recente, infatti, l’indiscrezione di una sua candidatura alla conduzione di “Amici vip”. Il nuovo progetto, sotto la supervisione di Maria De Filippi, sta prendendo forma dalle parti di Cologno Monzese.

Wanda Nara si sarebbe presentata ai provini con una spocchia considerevole, chiedendo il ruolo per cui si sentirebbe tagliata. Le alte sfere della redazione non avrebbero gradito. Dunque, è stata accompagnata fuori (un po’ come è successo al marito in ambito calcistico) e invitata a ripresentarsi più in là. Parecchio più in là. Al suo posto, Michelle Hunziker: volto gradito a Mediaset che ha già dato prova di saperci fare con canto e ballo, nel corso della prima edizione di “All together now”.

“Amici mai”, dunque, è il caso di rispolverare il vecchio ritornello di Venditti quanto mai attuale per la signora Icardi che, ugualmente al marito, ha perso l’ennesimo treno per via di una gestione poco discreta della sua celebrità. Si chiude, quindi, l’ennesimo capitolo della coppia più sconvolgente del jet-set: tra calcio e spettacolo non si fanno mancare nulla in fatto di eccessi.

