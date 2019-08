I semi di limone sono la nuova tendenza per perdere peso: ecco come prepararli

Quando si desidera perdere peso, si tende a provare diversi metodi più o meno efficaci. Se c’è un trucco da considerare in questo caso, è l’uso di semi di limone. Anche se può sembrare sorprendente, questi semi si sono rivelati essere un vero alleato dimagrante. Scopri un modo semplice, economico ed efficace per ritrovare l’aspetto che desideri.

Se non sei un fan del giardinaggio o dell’agricoltura, probabilmente non hai mai fatto molto uso dei semi di limone. Tuttavia, è una parte del limone che dovresti tenere in considerazione, in quanto ciò può aiutarti a perdere peso.

I semi sono all’origine del limone e contengono tutto il necessario per dare vita a questo frutto plurivalente. Gettarli via sarebbe un vero peccato, approfittane invece per aumentare l’efficacia del tuo progetto di perdita di peso.

I semi del limone contengono pectina, che è un’importante fibra solubile in qualsiasi processo dimagrante. In effetti, secondo uno studio in Vivo, una dieta ricca di pectina controllerebbe l’appetito, riducendo la quantità di cibo consumato e stimolando la scomposizione dei grassi. L’effetto sazietà di questa fibra consente di evitare gli spuntini tra i pasti, la prima abitudine nemica alla perdita di peso.

I semi di limone contengono anche acidi grassi omega-3. Questi regolano il livello di leptina – l’ormone della sazietà – nel sangue, che riduce l’apporto calorico.

Vale a dire che i semi di limone hanno anche un buon contenuto di vitamina C, che a sua volta aiuta a stimolare la produzione di noradrenalina, un fattore importante per limitare la conservazione del grasso.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Preparazione dell’astuzia dimagrante a base di semi di limone



Questa è una ricetta dimagrante, facile da preparare. Il concetto è semplice: usare tutte le parti del limone per non sprecare nulla.

Ingredienti

· 2 limoni, di origine biologica

· Mezzo litro d’acqua

Pela i limoni e metti lascorza a macerare in acqua per 15 minuti. I semi di limone sono più facili da digerire se consumati con la polpa. Quindi, sarebbe più saggio spremere il limone per ottenere il succo, quindi recuperare la polpa con i semi. Raccoglilo e unisci il tutto all’acqua dove sono state messe a macerare le bucce. Mantieni la miscela fresca e assumine un cucchiaio ogni sera e al mattino a stomaco vuoto. È possibile estendere questa cura fino a due settimane per risultati ottimali.

Altri consigli per perdere peso in modo efficace:

· Bere acqua al limone prima di ogni pasto

· Pratica attività fisica regolare per sessioni di almeno 30 minuti. Camminare è anche efficace per perdere peso.

· Ricordati di idratarti

· Gioca al sostitutivo. Se ti piacciono i pancake, puoi tenerli nella tua dieta sostituendo ad esempio la farina bianca tradizionalmente usata con della farina di mandorle.

· Abbi cura di dormire a sufficienza, perché la mancanza di sonno ti spinge a mangiare di più e quindi ad aumentare di peso.

· Non seguire una dieta restrittiva, optare invece per una dieta equilibrata. Una dieta draconiana promuove solo l’effetto yoyo e l’aumento di peso in seguito.

Attenzione

Non è consigliabile assumere il limone in caso di ustioni o ulcere allo stomaco, nonché in caso di allergie agli agrumi.

Fonte: Santè+

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI