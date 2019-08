Gli psicologi raccomandano alle donne di fare queste 7 cose per essere rispettate dai loro partner

Per preservare una relazione, entrambi i partner devono amarsi e rispettarsi. Ma sembra che nel tempo la felicità di una coppia possa sgretolarsi per molte ragioni. Si potrebbe menzionare, tra l’altro, la routine, la mancanza di attenzione o il mancato rispetto della libertà dell’altro.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Coppia & Benessere CLICCA QUI

Come la comunicazione o la fiducia, il rispetto è parte del fondamento di una relazione sana. Il legame tra due partner deve essere rafforzato giorno dopo giorno e, senza reciproco rispetto, alla fine un rapporto collasserà. Quando tendiamoa rilassarci troppo, lasciamo che alcune cose ci danneggino, rischiando di soffrire psicologicamente. Pertanto, la relazione può diventare fragile e infine rompersi.

Per assicurarti di mantenere una relazione armoniosa, ecco alcune delle cose che dovresti fare quotidianamente:

1. Dagli la libertà di vivere fuori dalla coppia

Nel tempo, la relazione diventa più forte e i partner diventano innegabilmente più vicini. Tuttavia, pensare che la tua metà appartenga a te significa togliergli la libertà di esistere al di fuori della relazione. Capita troppo spesso che uno dei partner diventi troppo possessivo e cerchi di controllare le azioni dell’altro. È una mancanza di rispetto condannare inconsciamente l’altro ad esistere solo attraverso di te. Ma non dimenticare che il rispetto deve essere reciproco.

2. Fai attività senza di lui

Certo, anche tu devi concederti un pò di tempo fuori dalla tua vita di coppia. Hai il diritto di viaggiare con i tuoi amici, di concederti momenti che ti appartengono senza necessariamente pensare a lui. La tua felicità non dovrebbe dipendere dalla sua presenza. Non devi limitarti a una relazione di fusione che ti impedirà di essere felice senza il tuo partner. Per mantenere i momenti di piacere a due, devi prima essere in grado di trovare la felicità con te stesso. Praticare attività senza il coniuge ti consente di sviluppare la tua autostima e mantenere una connessione sociale che è essenziale per il tuo benessere psicologico.

3. Dagli l’opportunità di esprimere il suo punto di vista, senza imporre il tuo

Non devi essere d’accordo su tutto. Ogni persona è unica e ha la sua concezione delle cose, le sue idee e i suoi principi intrinseci. Solo perché sei innamorato o in una relazione non significa che devi aderire alle idee degli altri. Mantenere uno scambio costruttivo ascoltando i propri bisogni, i propri desideri e il proprio punto di vista è importante. Accetta le vostre differenze per rafforzare la relazione.

4. Sii onesto con il tuo partner

Mentire e tradire spezza molte coppie. Mostrando sincerità nella relazione, confidi nel tuo partner e incoraggi anche lui a essere onesto con te.

Fai attenzione, c’è una differenza tra essere sinceri e raccontargli tutto. Se è importante non mentire al tuo caro, non devi dire cose se non vuoi. Hai il diritto di mantenere i tuoi segreti e proteggere la tua bolla personale.

5. Non confrontarlo mai con uno dei tuoi ex

Una delle cose peggiori che puoi fare al tuo partner è confrontarlo con qualcuno con cui hai avuto una relazione. Che il confronto sia a suo vantaggio o meno, evita di commettere questo errore. Non vuole sapere cosa hai vissuto con il tuo ex. Lascia il tuo passato alle spalle e concentrati sulla felicità presente cercando di rendere felice il tuo partner.

6. Sii gentile con gli altri

Per una dinamica di coppia positiva, ogni partner deve mostrare gentilezza. Quando ti racconta i suoi problemi o ti parla delle sue debolezze, non giudicarlo. Evita le critiche che potrebbero turbarlo. Invece, cerca di capirlo e aiutalo a superare la sua fragilità usando la compassione.

7. Sii te stesso



Non giocare un ruolo con l’altra metà. Sii autentico e afferma la tua personalità così com’è. Se ti ama, deve accettarti e amarti come sei, con le tue qualità e difetti e con la tua forza e fragilità.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI