Ci sono alcune cose che non ti vengono dette quando sali su un aereo …  ti diciamo tutto noi!

Per molti prendere l’aereo significa vacanze. Sappiamo quando decolliamo e quando atterriamo. Siamo inoltre a conoscenza di manovre di sicurezza in caso di problemi con l’aeromobile. Quello che non sappiamo sono i piccoli segreti ben tenuti che Stewart e gli assistenti di volo non dicono.

E non finisce qui, ci sono molti altri segreti da scoprire sugli aerei, ma non fatevi prendere dal panico, questi piccoli segreti non vi metteranno a rischio quando prenderete il vostro prossimo aereo viaggiate tranquilli

Volare in aereo, i segreti che non conoscevi

Il funzionamento di un aereo è pieno di misteri per noi piccoli viaggiatori e soprattutto pieno di segreti, come ad esempio come riposano le hostess e stewarts durante i voli a lungo raggio. Bene, abbiamo deciso di rivelare 8 segreti ben tenuti nascosti dagli addetti al volo.

1 / Maschere di ossigeno: attenzione, è necessario sapere che in queste maschere sono presenti solo tra 13 e 15 minuti di ossigeno in caso di depressurizzazione della cabina.

2 / Se gli aerei atterrano senza luce a bordo durante la notte, è perchè i tuoi occhi non essendo abituati al nero cercheranno di evacuare più velocemente in caso di urgenza.

3 / Se i piloti atterrano bruscamente in caso di pioggia, non è perché è più difficile. È semplicemente per evitare l’aquaplaning. È come guidare una macchina in realtà.

4 / Gli aerei possono volare con un motore acceso. Possono anche decollare così! Quindi non preoccuparti se ne senti solo uno.

5 / La porta del bagno può essere aperta dall’esterno in caso di emergenza. Sicuramente questo posto è pieno di misteri.

6 / Le compagnie aeree fanno del loro meglio per trattare gli animali domestici nella stiva con dignità. Ma sappi che nonostante ciò, le loro povere orecchie subiscono un rumore insopportabile a causa del ronzio indicibile dei motori situati vicino a loro, senza considerare che spesso viaggiano in compagnia di feretri.

7 / Nella stiva oltre ai bagagli e agli animali puoi anche trovare bare. In effetti, quando si verifica una morte in un luogo di villeggiatura, il corpo viene rimpatriato il più rapidamente possibile. Non è raro che i feretri vengano caricati su aerei civili. Quindi sappi, che è possibile che una bara sia a bordo del tuo stesso aereo.

8 / Le cuffie che ti vengono fornite in aereo sono tutt’altro che nuove. Sebbene siano avvolte in una piccola plastica, queste cuffie sono solo state pulite dopo essere state utilizzate da altri viaggiatori.

