Molte donne scelgono di sfoggiare al mare i costumi interi, che sono diventati una vera tendenza. Scopriamo quali modelli e colori possiamo indossare

Costume intero Fonte: Istock-Photos

Dopo diversi anni è tornato di moda il costume intero, per alcune donne è sempre stato considerato un modello poco sexy, seducente e molto basico. Tante donne hanno sempre preferito i bikini, perchè sono più trendy, ma non è sempre vero. Negli ultimi anni anche i costumi trikini, bikini sono passati in secondo piano rispetto al costume intero. Scopriamo i diversi modelli di costumi interi che possiamo scegliere. Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno sulle notizie delle categorie gossip, moda e abbigliamento e social, CLICCA QUI!

Costumi interi: a fantasia

Per questa estate le fantasie di tendenza per i costumi interi sono:

fantasia a peperoncini rossi su un fondo rosa;

fantasie con frutti: come ananas o mango;

stampe floreali e fiori hawaiani;

con pois e a righe;

con conchiglie e stelle marine;

fiori classici: come magnolie, rose, margherite;

fantasia l’animalier: come il tigrato, zebrato, leopardato o pitonato che non passano mai di moda;

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE->>> Costumi da bagno estate 2019: trend per tutti i gusti e tutte le forme

Modelli cut out

Il modelli cut-out è un costume intero che ha dei tagli sulla pancia , sui fianchi e sulla schiena. E’ perfetto per le donne che hanno un fisico quasi perfetto, in caso contrario potrebbero evidenziarsi qualche imperfezione. E’ un modello più adatto alle donne audaci che piacciono mettersi in mostra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Test: quale costume da bagno fa per te?

Costume con lo scollo V

Le donne che hanno un décolleté prosperoso e vogliono metterlo in mostra, scelgono questo modello. E’ un modello classico ma sexy allo stesso tempo, un pò diverso dal solito.

Costumi monospalla

Il modello monospalla è di punta questa estate, è consigliato alle donne che hanno le spalle particolarmente ampie. In questo caso è preferibile scegliere i colori più scuri perchè le tonalità chiare hanno un effetto ottico dilatante, quindi accentuano il problema.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mela, pera, clessidra e grissino, un costume da bagno per ogni tipologia di fisico

Costumi con rouches e volant

I costumi con i volant e rouches, danno un tocco più dinamico, ma adatto alle donne romantiche. Il costume apparirà più carino, elegante e particolare allo stesso tempo. Le donne che hanno un seno piccolo possono scegliere il modello che ha le balze al seno in modo da avere un effetto di riempimento.

Costumi olimpionici

Il modello olimpionico non è adatto solo alle donne sportive, quasi tutte le donne l’hanno almeno indossato uno nella loro vita. Questo costume è caratterizzato da spalline spesse e con incrocio sulla schiena, si sfoggia non solo per il nuoto ma anche sulla spiaggia. E’ consigliato alle donne che hanno un seno prosperoso ed una pancia piatta.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI