Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, difende la redazione e Raffaella Mennoia: “sono persone pure e trasparenti”.

Teresa Langella commenta la diatriba tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia. L’ex tronista napoletana di Uomini e Donne, pur non facendo i nomi dei colleghi, si è schierata dalla parte di Raffaella Mennoia e dell’intera redazione del programma di Maria De Filippi raccontando la propria esperienza come tronista.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Teresa Langella difende Raffaella Mennoia e la redazione di Uomini e Donne: “persone pure e trasparenti”

A Uomini e Donne, Teresa Langella ha trovato l’amore. La storia con Andrea Dal Corso, infatti, è nata nello studio del trono classico anche se è poi esplosa senza telecamere, dopo il no dell’ex corteggiatore alla scelta finale. Quella di Teresa, nel programma di Maria De Filippi, è stata un’esperienza bella e positiva come afferma la stessa ex tronista in una serie di storie pubblicate su Instagram.

Potrebbe interessarti anche—>Gianni Sperti attacca Teresa Cilia: “ti stai sputando in faccia”. L’ex tronista sbotta

“Prima ho messo dei video del mio percorso con Andrea e a rivederli ho già il magone. Le persone che lavorano a Uomini e Donne sono pure e trasparenti. Persone che lavorano in quella trasmissione da anni. Quando leggo certe cose in giro, non è bello. Se qualcuno ha qualche problema va di persona o fa una telefonata. Almeno io la penso così. A me interessa spiegare quello che ho vissuto io con voi in quel programma. Tanti si sono emozionati e hanno pianto con me. Io ho visto piangere la redazione. Lo dico oggi e nessuno lo sapeva, mi va di farlo. Mi va di fare questa rivelazione. Non vedo l’ora che inizi il programma a settembre e che nasca un nuovo amore come il mio”, ha detto Teresa.