Giulia De Lellis difende Uomini e Donne e Raffaella Mennoia: “mi hanno cambiato la vita. Sono arrivata a loro senza raccomandazioni e senza…”.

Giulia De Lellis vuota il sacco e difende Uomini e donne, il programma che le ha cambiato la vita e Raffaella Mennoia che le è stata sempre vicina durante la sua partecipazione al trono classico come corteggiatrice di Andrea Damante. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Giulia De Lellis interviene così nella guerra social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia difendendo quest’utima.

Giulia De Lellis difende Raffaella Mennoia e Uomini e Donne: “mi hanno cambiato la vita”

Dopo Lorenzo Riccardi che ha difeso l’intera redazione di Uomini e Donne e la stessa Raffaea Mennoia, anche Giulia De Lellis interviene su Instagram per raccontare la propria esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi che, prima le ha regalato l’amore e poi la grande popolarità.

“Comunque ragazzi inevitabilmente mi sta capitando di vedere e sentire cose orrende su persone ma soprattutto su un programma che a me ha cambiato la vita. E vi posso assicurare che io ho avuto zero raccomandazioni e zero tutto. Per favore non credete a queste cose. Io non smetterò mai di ringraziare tutte le persone che mi hanno cambiato la vita all’interno di quel programma e che tutt’oggi ne fanno parte. Mi fa veramente sorridere quando sento queste cose quindi, sorrideteci anche voi e non state dietro a queste cose perché sono cose stupide. Le cose che contano sono altre, anzi, sono loro che hanno regalato l’amore a tantissime persone, sono loro che si sono presi cura di tantissimi ragazzi e sono sempre loro che ci hanno dato un futuro diverso”.

La De Lellis, poi, ha aggiunto ancora: “Vi dicevo davvero basta perdere tempo dietro queste cav*late. Raffi è straordinaria e tutto il team di Uomini e Donne, per me che ne ho fatto parte e per tutti quei ragazzi che potete vedere con i vostri occhi quello che sono andati a vivere e stanno vivendo tutt’ora la bellezza di quel programma. Quindi, basta parlare di queste cav*late”.

A Giulia De Lellis ha replicato Mario Serpa pubblicando una storia su proprio profio Instagram con lo screen del libro di Giulia ‘Le corna stanno bene su tutto’.

