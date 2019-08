Katia Fanelli è la nuova tronista di Uomini e Donne? La fotonica di Temptation Island, tornata single dopo a storia con Vittorio Collina, vuota il sacco.

La nuova tronista di Uomini e Donne potrebbe arrivare direttamente da Temptation Island 2019. Dopo i rumors sulla probabile presenza di Ilaria Teolis, spuntano indiscrezioni anche su Katia Fanelli che, a quanto pare, avrebbe già sostenuto il provino. La fotonica di Temptation Island, tornata single dopo la fine della storia con Vittorio Collina, cercherà, dunque, l’amore sul trono di Uomini e Donne?

Katia Fanelli nuova tronista di Uomini e Donne? “Qualcosa nell’aria c’è…”

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Katia Fanelli ha parlato della sua avventura nel villaggio di Temptation Island. Ai microfoni di Gabriele Parpiglia ha raccontato che, prima della partenza, aveva ipotizzato che la storia con Vittorio potesse finire.

“La mia profezia si è avverata, lui mi manca. Lo ammetto. Ma dentro non sento lo stomaco che si stringe, non sento quella cosa forte che si chiama amore. Forse era solo abitudine, forse, credo. Lui resta il più grande amore della mia vita. Ma se in due anni e mezzo non ho nemmeno avuto la forza di andare a convivere significa che un malessere era presente. Adesso dico per fortuna che non l’ho fatto. C’è chi prende alla leggera anche la convivenza, io ho sempre messo davanti il rispetto”.

Del percorso fatto nella trasmissione, c’è una cosa di cui la fotonica Katia si pente: “Dargli del co….ne davanti a tutta Italia non è stato carino. Ma l’ho fatto per svegliarlo. Idem frequentare il corteggiatore. Vittorio è convinto che io lo abbia tradito, ma deve sapere che l’ultimo con cui ho fatto l’amore è proprio lui, il mio ex. Noi donne non “ragioniamo” come gli uomini. Poi Vittorio oggi non può avanzare alcuna richiesta dato il suo comportamento”.

Su Vittorio, invece, ha detto: “Non ha mai voluto affrontarmi. Ha portato la valigia con i miei vestiti a mia sorella. Un uomo senza carattere. Vergognoso. L’ho cercato e niente. Ridicolo: si sta facendo la storiella “finta” con la corteggiatrice Vanessa. Ma che aprisse gli occhi. Mi dispiace per la sua poca furbizia. Lei lo sta usando, lui magari è convinto che accada qualcosa. Vanessa cerca visibilità, lui l’amore. Resterà solo e sofferente”.

Infine, spiega di sognare di voler incontrare nuovamente l’amore in un posto: “Io partirò per Mykonos, ma voglio solo divertirmi. Non vado a caccia dell’amore anche perché se dovesse accadere c’è un luogo magico dove vorrei incontrare un uomo, l’uomo dei sogni: Uomini e Donne”.

E sul trono, infine, ha svelato: “Mi sono già candidata: diciamo che nell’aria c’è già qualcosa. Se dovesse succedere, ne sarei felice perché io credo nel programma dei sentimenti. Guardate Temptation Island: mi ha salvato la vita e mi ha aperto gli occhi. Perché a Uomini e Donne non potrebbe succedere lo stesso?”.

