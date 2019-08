La torta di pane salata è una ricetta molto veloce e facilissima da preparare. Ma soprattutto è il classico piatto di recupero.

La torta di pane salata si prepara in meno di mezz’ora. In pratica si tratta soltanto di assemblare gli ingredienti e poi tutto il resto lo farà il forno. Una ricetta che potete anche preparare n anticipo per averla pronta quando occorre.

Se non lo avete ancora fatto, provatela. Il risultato lascerà tutti a bocca aperta e per voi sarà una soddisfazione, perché con poco otterrete un grande risultato,. Un piatto gustoso che può diventare un antipasto o anche una merenda intelligente.

Come preparare un’ottima torta di pane salata

Torta di pane alla mortadella

Ingredienti:

12 fette pancarrè

10 fette mortadella

8 fette sottilette

80 g formaggio grattugiato

250 ml latte

2 uova

Preparazione:

Per preparare la torta di pane alla mortadella sbattete le uova insieme al latte, al formaggio grattugiato,al sale e al pepe nero.

A parte, in una pirofila mettete uno strato di pancarrè (o pane raffermo) poi coprite con le fette di mortadella, poi le sottilette. Andate avanti così con altro pancarré, mortadella e sottilette e poi terminate con le fette di pancarré.

Versate le uova sbattute con latte sulla superficie della torta di pane alla mortadella. Infornate in forno già caldo a 220° per circa 18-20 minuti o comunque fino a quando la superficie non sarà dorata.

Sfornate la torta di pane alla mortadella e fartela intiepidire prima di tagliarla a fette e servire.

Torta di pane alla mozzarella e prosciutto

Ingredienti:

250 g pane raffermo

200 g mozzarella

150 g prosciutto cotto

2 uova

30 g di formaggio grattugiato

200 ml di latte

sale, pepe

Preparazione:

Iniziate ad affettare il pane e bagnatelo con il latte, lasciandolo in ammollo per almeno 15-20 minuti, se è molto duro anche una mezz’oretta. Passato questo tempo, sbriciolatelo grossolanamente e tenetelo da parte.

In una ciotola rompete le uova, aggiustate di sale e di pepe, aggiungete il formaggio grattugiato sbattete con una forchetta. Versate le uova sbattute sulle pane sbriciolato e mescolate bene. Aggiungete la mozzarella a dadini e il prosciutto tagliato finemente.

Versate tutti gli ingredienti in uno stampo di 22 centimetri di diametro, rivestito con carta forno, e schiacciate per compattare tutto. Infornate la torta di pane alla mozzarella e prosciutto in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti circa, poi sfornate e lasciate intiepidire prima di tagliare e servire.

