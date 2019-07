Dopo Temptation Island 2019, Katia Fanelli e Vittorio Collina tornano sui social: le prime parole dei due ex fidanzati spiazzano tutti.

La puntata speciale di Temptation Island 2019 ha confermato l’addio tra Vittorio Collina e Katia Fanelli. I due, infatti, a Filippo Bisciglia, hanno raccontato di non essere tornati insieme e di avere, ormai, due vite separate. Dopo la messa in onda della puntata, sia Katia che Vittorio sono tornati sui social e le prime parole sono state per tutti quelli che li hanno sostenuti in un percorso che ha profondamente cambiato la loro vita.

Temptation Island 2019, le prime paroke di Vittorio Collina e Katia Fanelli dopo l’addio

Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra Katia Fanelli e Vittorio Collina. Quest’ultimo non è tornato sui propri passi al punto da aver anche risentito la single Vanessa con cui era nato un feeling speciale all’interno del villaggio. Vittorio, così, è tornato su Instagram e il primo post l’ha dedicato a tutte le persone che gli hanno permesso di vivere tale esperienza.

“CHE REGALI 🎁

L’opportunità di conoscere 18 persone fantastiche che mi hanno voluto bene e trasmesso tanta autostima

L’opportunità di svegliarmi per 21 giorni ed avere il mare della Sardegna a 40 metri dal letto;

L’opportunità di vivere un’esperienza vera in tutto e per tutto, unica nel bene e nel male, durante la quale ho avuto la possibilità di immergermi nei miei problemi sentimentali H24, senza, questa volta, la possibilità di schivarli;

Mi ritengo una persona davvero molto fortunata e non sarò mai abbastanza grato per tutto questo…

Grazie in primis il mio titolare e sua moglie Calua, per avermi dato l’opportunità di partecipare.

Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre supportato, nonostante non fossero d’accordo che andassi.

Ringrazio i miei amici e fratelli @rodrigo_cicciari @serra007 @andrea.naccari_p.t @jariromano

Chi trova amici così, trova un tesoro

Ringrazio coloro che mi hanno fatto diventare un ometto, i miei genitori del mare. Ringrazio la mia splendida città… al mio ritorno non pensavo di ricevere così tante testimonianze d’affetto.

Un grazie a tutti voi per l’affetto e la stima che mi state testimoniando quotidianamente. Spero di riuscire a rispondere a tutti i vostri messaggi.

Vittorio”.

Anche Katia ha ringraziato tutte le persone che l’hanno sostenuta durante il percorso: “volevo ringraziare tutte le persone che, con un semplice messaggio hanno capito la vera Katia, quella esuberante, ma con un cuore enorme. Non fermatevi alle apparenze”.

