Ecco perchè dovresti masticare un chewing-gum per 10 minuti al giorno

Il chewing-gum fa bene o male alla salute?

Gli effetti della gomma da masticare sulla nostra salute sono oggetto di pareri contrastanti, esistono motivi per i quali si pensa che danneggi la tua salute ma ci sono anche ottimi motivi per cui non dovremmo preoccuparci di consumare del chewing-gum, con moderazione.

Guardando l’altro lato della medaglia si scopre per esempio che la gomma da masticare potrebbe renderti più intelligente e molto altro. Ecco quello che forse non sapevi sul chewing-gum.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Ecco quali benefici otterrai masticamdo il chewing-gum:

• Denti

Prima di tutto chiariamo l’ambiguità: la gomma da masticare non sostituisce lo spazzolino da denti, d’altra parte, nel caso in cui non si ha la possiblità di lavare i denti entro 20 minuti dalla fine del pasto, masticare una gomma consente di liberare i denti dai detriti alimentari.

L’interesse della gomma da masticare sta principalmente nella sua capacità di stimolare il flusso salivare che diminuisce con l’età e a causa di alcuni trattamenti. La saliva ha il potere di dissolvere gli zuccheri presenti negli alimenti e nelle bevande e combattere l’acidità causata dai batteri.

La gomma da masticare può quindi eliminare i batteri accumulati in bocca. Secondo uno studio del quotidiano Plose One, masticare chewing gum per un totale di 10 minuti può uccidere fino a 100.000 batteri. Sorprendentemente, sempre secondo questo studio, la gomma sarebbe efficace quanto il filo interdentale. Attenzione però, se viene masticata per più di 10 minuti, l’effetto potrebbe essere quello opposto.

Perché la gomma da masticare purifica la bocca?

Perché la saliva contiene bicarbonato che tende a stabilizzare il pH della bocca, che diventa acido a causa di alcuni alimenti.

Questo pH acido favorisce l’insorgenza della placca dentale, la saliva pulisce la bocca e la lingua ed elimina la placca, causa di carie e alitosi.

• Stress

Secondo diversi studi, la gomma da masticare ridurrebbe il livello di cortisolo, l’ormone dello stress che si trova in misura minore nella saliva della masticazione. Distogliendo l’attenzione da un fastidioso problema, masticare aiuterebbe a focalizzare la propria vigilanza sul momento presente.

• Peso

Su questo punto, la gomma da masticare è oggetto di studi contrastanti. Alcuni sottolineano che crea un esca transitoria contro l’appetito, stimolando le contrazioni intestinali, aumentando la sensazione di fame fino al pasto successivo. Altri sostengono che sazia e aiuta a limitare gli spuntini, soprattutto dolci, tra i compulsivi che hanno sempre bisogno di avere qualcosa in bocca. In questo senso, è meglio masticare una gomma piuttosto che ingoiare biscotti.

• Digestione

Uno studio pubblicato sul National Medical Librarian degli Stati Uniti nel 2013 afferma che masticare una gomma da masticare dopo un’operazione stimolerebbe l’intero sistema digestivo. Per fare ciò, la gomma deve essere masticata rapidamente per far riprendere il transito intestinale. Il contrario potrebbe invece causare gonfiore e flatulenza dato dall’assorbimento di aria.

Stimolando la secrezione salivare e indirettamente le onde contrattili dello stomaco che aiutano a far avanzare il bolo alimentare, la gomma da masticare potrebbe facilitare la digestione.

• Memoria

L’azione della masticazione potrebbe creare un flusso di sangue al cervello e aumentarne l’ossigenazione e le capacità cognitive. Se devi studiare per un esame o prepararti per un colloquio di lavoro sai cosa devi fare!

L’effetto magico della gomma da masticare sulla memoria sarebbe il seguente:

La masticazione aumenta il flusso del cervello nel sangue L’afflusso di sangue trasporta anche più ossigeno nel cervello L’ossigeno aumenta la sua capacità

Attenzione: anche questa teoria è oggetto di qualche controversia. Secondo alcuni studi l’azione di masticare chewing gum può anche distrarre le persone. Alcune ricerche hanno calcolato la perdita del 10% della concentrazione dovuta alla masticazione.

• Integratore alimentari

Alcune gomme da masticare disponibili nelle farmacie o nei circuiti organici forniscono gomme da masticare arricchite di micronutrienti come vitamine e minerali, molto utili per la salute sebbene non sempre di buon gusto.

Fonte:

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI