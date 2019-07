Mancanza di affetto nel bambino, le conseguenze nella vita da adulto

Un bambino privato dell’amore è un bambino che soffrirà più tardi in amore. La privazione emotiva può essere espressa in vari modi in futuro. Ogni essere umano ha bisogno di questa energia vitale che è l’amore perché è nato per riceverlo e darlo. Tuttavia, è possibile che una mancanza di affetto passi inosservata in un bambino e che le conseguenze possano essere allarmanti da adulto.

Alla nascita, un bambino cerca la protezione dei suoi genitori nell’amore emotivo della madre e nella sicurezza del padre. Privato di questi sentimenti, può avvertire tristezza, angoscia, persino mancanza di autostima. Alcuni bambini saranno persino persuasi da questi sentimenti convinti di non meritare l’amore dei loro genitori e convivranno con questa disaffezione finendo per renderla una sensazione normale. Questo dolore dell’amore è ancora più grave nel caso in cui il bambino subisce abusi o violenza. Le conseguenze sono serie e possono influenzare le relazioni e i comportamenti futuri.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Le ragioni della mancanza di amore per un bambino

Ci sono diverse ragioni alla base della disaffezione del bambino. Tra questi, possiamo menzionare il rifiuto psicologico dei genitori di avere un figlio, una storia familiare dolorosa e violenta di uno dei genitori, la mancanza di tempo da dedicare ad un bambino a causa dei vari obblighi professionali o uno squilibrio psicologico del bambino o di uno dei genitori.

Conseguenze della mancanza di amore nella vita futura dell’adulto

La privazione emotiva durante l’infanzia può avere gravi conseguenze nell’età adulta, ecco alcuni esempi:

Indifferenza alla sofferenza degli altri e apatia

La capacità altruistica che una persona sviluppa man mano che cresce è il risultato dell’amore di cui ha goduto fin dall’infanzia. Questo amore gli permetterà dalla nascita di dargli un grande potere di sviluppare in futuro, una capacità di donazione, amore ed empatia. In questo caso, se un bambino manca di amore e affetto, può riprodurre lo stesso modello di comportamento da adulto. Una delle conseguenze principali è la sua indifferenza per la sofferenza degli altri e la sua apatia. Potrebbe non sentire il dolore degli altri e comportarsi in un modo totalmente privo di empatia, anche influenzando le sue relazioni sociali.

Una sensazione di vergogna

Il bambino non amato sentirà sempre un senso di vergogna perché non si sentirà abbastanza amato e desiderato. La sua autostima verrà messa alla prova e si sentirà sempre abbandonato, il che potrebbe portare a comportamenti delinquenziali che lo rendono marginale ed escluso dalla cerchia familiare e sociale. Le sue successioni di fallimenti lo porteranno a vivere situazioni problematiche e la sua fragilità lo renderà vulnerabile a tutte le sfortunate tentazioni. Secondo lo psichiatra Serge Lebovici, una persona che non ha ricevuto amore durante l’infanzia avrà sempre la sensazione di non meritare il meglio; non si riesce a prospettare in unacarriera brillante o in una relazione romantica di successo.

Incapacità di esprimere sentimenti

La mancanza di amore nell’infanzia influenza il comportamento in amore nell’età adulta; l’amore è il motore che ci rende fedeli e autentici esseri umani. Le persone alle quali è mancato l’amore, troveranno difficile esprimere i loro sentimenti e il loro amore e molto spesso sceglieranno di reprimerli; si priveranno di tutte le gioie e dei piaceri delle relazioni affettive ed emotive. Quando una persona viene privata dell’amore materno o paterno durante la sua infanzia, cresce con un vuoto emotivo, non avendo nulla da dare a sua volta. Queste persone disaffezionate sono sempre nell’inconscia aspettativa di amore da parte degli altri e possono in qualche misura accumularsi.

Sviluppo di comportamenti aggressivi

Un bambino che ha sofferto di una mancanza di amore può sviluppare un comportamento aggressivo da adulto, specialmente se è stato sottoposto a un trattamento violento da parte dei suoi genitori. L’abbandono, l’ignoranza, la disaffezione o l’abuso sui minori possono trasformarsi in rabbia, risentimento verso i genitori o addirittura verso la società. Di conseguenza, svilupperà un comportamento aggressivo e userà spesso parole dure contro le persone che potrebbero ricordargli un periodo doloroso della sua infanzia.

Identificazione dei sintomi della malattia dell’amore fin dall’infanzia

Un bambino bisognoso di amore non svilupperà automaticamente questi sintomi nell’età adulta. Molte persone che sono consapevoli del loro malessere cercheranno di ricostruirsi psicologicamente anche perché i loro sintomi si presentano chiaramente creando scompiglio e desiderio di migliorare la propria esistenza.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI