Temptation Island, Vittorio Collina e Vanessa Cinelli stanno insieme dopo l’addio di lui a Katia Fanelli? Parla la tentatrice.

Vittorio Collina e Vanessa Cinelli stanno insieme dopo essersi conosciuti a Temptation Island 2019? Vittorio, nel corso della sesta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, ha deciso di chiudere definitivamente la storia con la fidanzata Katia Fanelli. Cos’è successo, dunque, tra Vittorio e Vanessa? A raccontare tutto è proprio la tentatrice.

Temptation Island, Vanessa Cinelli: “ho visto Vittorio stare male”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Vanessa Cinelli ha parlato della sua esperienza da tentatrice e del rapporto che ha instaurato con Vittorio Collina che è riuscito a dimenticare Katia grazie alla sua compagnia.

“Per quello che ho potuto vedere, Katia è una ragazza solare e in questo ci assomigliamo, ma non penso che Vittorio abbia trovato altre similitudini tra di noi. Per quanto riguarda la non voglia di una convivenza e il desiderio di far festa continuamente con le amiche, io e Katia siamo molto diverse. Alla base di tutto, per me, in una coppia ci deve essere la volontà di stare insieme e condividere ogni cosa, soprattutto lo stesso tetto. A me è capitato di ricevere parole poco carine e insulti durante le discussioni ed è sempre stato motivo di sofferenza: quando amo qualcuno certe frasi non riesco neppure a pensarle e non mi capacitavo di come l’uomo al mio fianco riuscisse a essere così offensivo. Mi sono immedesimata in Vittorio ed ero molto dispiaciuta nel sentirlo e vederlo stare male per le parole a volte molto dure di Katia. Nella mia vita sono stata innamorata una sola volta e con questa persona la storia è terminata proprio per incomprensioni caratteriali: tutto era motivo di scontro e non riuscivo a sentirmi apprezzata davvero”.

