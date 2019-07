Chi è Özge Gürel? Scopri tutti i dettagli su carriera e vita privata della protagonista di Cherry Season – La stagione del cuore e della serie tv turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Nome d’arte: Ozge Gurel

Data di nascita: 5 febbraio 1987

Età: 32 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Attrice

Titolo di studio: Laurea

Luogo di nascita: Istanbul

Altezza: 170 cm

Peso: 50 kg

Özge Gürel età

Foto da Instagram @ozgecangurelofficial

Nata ad Istanbul il 5 febbraio 1987, la popolare attrice turca è diventata famosa in Italia grazie al successo della soap opera Cherry Season – La stagione del cuore.

La sua carriera inizia però un po’ prima. Ultima di tre sorelle e con un legame veramente speciale con la famiglia, Özge Gürel, dopo la scuola e l’università (con laurea conseguite presso la Beykent University alla facoltà di commercio internazionale di Istanbul), decide di dedicarsi alla recitazione prendendo parte a diverse fiction.

Tante esperienze per un successo che però arriverà solo con il personaggio di Oycu Acar, una giovane che sogna di diventare stilista. Grazie alla sua interpretazione, la giovane ha conquistato il premio per la Migliore attrice dell’anno nel 2015 e il titolo di Miglior attrice emergente.

La serie però le regalerà molto più del successo: sarà proprio sul set di Cherry Season – La stagione del cuore che Özge Gürel troverà l’amore.

Özge Gürel fidanzato

Foto da Instagram @ozgecangurelofficial

Una coppia che fa sognare milioni di fan nel mondo quella composta da Özge Gürel e dall’attore Serkan Çayoğlu, conosciuto sul set della serie Cherry Season – La stagione del cuore.

L’amore nato durante le riprese sembra procedere a gonfie vele e, anzi, divenire più forte con il passare del tempo.

Sebbene entrambi gli attori appaiono alquanto riservati, sono tutte e due soliti condividere sui social scatti che li ritraggono insieme, sempre sorridenti e molto affiatati. La coppia sembra quindi felice, sebbene ancora non si senta odore di fiori d’arancio.

“Credo che le nozze non possano essere paragonate alla mia carriera. Al momento non parliamo di matrimonio, ora abbiamo instaurato le basi per un rapporto. Se ne parlerà quando sarà il momento”

Özge Gürel film

Foto da Instagram @ozgecangurelofficial

Con l’esplosione della popolarità televisiva, Özge Gürel ha colpito la palla al balzo per affacciarsi al mondo del cinema.

Quattro sono le pellicole, tutte di attrice turca, a cui la giovane attrice ha preso parte tra il 2018 e il 2019:

Bizum Hoca , regia di Serkan Acar e Yılmaz Okumuş (2014)

, regia di Serkan Acar e Yılmaz Okumuş (2014) Organik Aşk Hikayeleri , regia di Alpgiray Uğurlu (2017)

, regia di Alpgiray Uğurlu (2017) İlk Öpücük , regia di Murat Onbul (2017)

, regia di Murat Onbul (2017) Borü, regia di Can Emre e Cem Özüduru (2018)

Özge Gürel serie tv

Foto da Instagram @ozgecangurelofficial

E’ il piccolo schermo che si deve il successo e l’avvio della carriera più che promettente di Özge Gürel.

Dopo i primi telefilm da giovanissima, a cominciare dal 2010 con Kizim Nerede. Recita, poi, in Il Secolo Magnifico, in Medcezir (un remake della famosa serie americana O.C), oltre a diversi film tra cui Boru, Organic Love Stories ecc., arriva la grande opportunità con la soap opera Cherry Season – La stagione del cuore (in lingua originale Kiraz Mevsimi) in cui interpreta Oycu Acar.

Grazie alla sua interpretazione, la giovane attrice turca ha conquistato il premio per la Migliore attrice dell’anno nel 2015 e il titolo di Miglior attrice emergente.

In seguito è stata scelta come protagonista della serie tv turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore in cui recita accanto a Can Yaman. Il suo personaggio, Nazli, è una giovane cuoca con il sogno di aprire un ristorante tutto suo. In attesa di realizzare i propri progetti professionali, Nazli viene assunta come chef personale da Ferit, un ricco uomo d’affari che le stravolgerà l’esistenza.

Özge Gürel Instagram

Foto da Instagram @ozgecangurelofficial

I viaggi, la moda, l’amore per gli animali e per i bambini. Ogni cosa viene condivisa da Özge Gürel con i suoi fan via Instagram, incluso l’amore per il buon cibo, in particolare di pasta e pizza, e le lunghe sedute di yoga e pilates per smaltire tutto e mantenere in forma sia la mente che il corpo.

Un profilo dunque molto colorato e ricco di stimoli che piace tanto e raggiunge per il momento quota 3,2mil follower. Niente male per una carriera solo al principio.

