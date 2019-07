Incredibile ma vero, questa può essere una piaga anche nella bella stagione: d’estate la febbre alta può colpire in tanti. Scopri le cause e i rimedi adatti

La febbre è un tipico malanno delle stagioni autunnali e invernali, che spesso è accompagnato da sintomi più generali di influenza, di dolore e di malessere diffusi. Non può essere chiamata malattia ma è un vero e proprio sintomo che ci indica che il nostro corpo sta cercando di combattere un’infezione al suo interno.

Eppure anche se sembra difficile da credere, la febbre estiva colpisce molto più di quanto non crediamo: in molti purtroppo si ritrovano debilitati a letto, costretti a dover sopportare non solo il caldo dovuto alla bella stagione, ma anche la propria temperatura corporea più alta della norma.

Le cause che possono portarci a patire la febbre in questa stagione sono varie e sicuramente diverse da quelle che riguardano le stagioni fredde. Al primo posto troviamo proprio le ragioni causate dal clima, come i colpi di calore o le insolazioni. La prima può colpirci anche quando ci troviamo in un ambiente caldo o umido, mentre la seconda arriva dopo una rischiosa e prolungata esposizione alla luce del sole.

Estate e febbre alta: ecco i rimedi giusti per questo sintomo

A giocare brutti scherzi d’estate però, possono essere anche i bruschi cambiamenti di temperatura dovuti sia agli sbalzi climatici (causati soprattutto da grandini improvvise o da acquazzoni estivi) e sia dall’utilizzo dell’aria condizionata.

A essere più soggetti a questi malanni sono sicuramente le persone con difese immunitare più basse: da tenere sotto controllo quindi sono soprattutto bambini e anziani, con la differenza che i secondi possono sviluppare anche malesseri più gravi a causa del caldo.

I rimedi per la febbre alta in questa stagione però, non cambiano rispetto ai mesi freddi: ora più che mai però è fondamentale fare accortezza all’esposizione al sole, soprattutto nelle ore calde, non esagerare con l’aria condizionata, bere molta acqua e seguire un’alimentazione equilibrata e corretta. Nel caso in cui i sintomi persistano e la temperatura non scenda sotto ai 39°, è comunque consigliabile consultare un medico.

