Tragedia a Napoli dove un padre ha ucciso la figlia di 16 mesi lanciandosi dal balcone con lei: il grande dolore della madre e della famiglia, video.

Ennesima tragedia familiare. Stavolta è accaduto a Napoli, precisamente a San Gennaro Vesuviano dove, come riporta Il Messaggero, intorno a mezzogiorno, un uomo d 35 anni, si è lanciato dal balcone insieme alla figlia di 16 mesi. Per la piccola non c’è stato nulla da fare ed è morta sul colpo. Lui, invece, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. Aa base de foe gesto ci sarebbero i probemi con a mogie. Pare che i due stessero per separarsi.

Intorno a mezzogiorno, l’uomo avrebbe chiesto alla moglie di andare in un’altra stanza. Poi avrebbe preso la figlia e con lei si sarebbe lanciato nel vuoto. Ieri ci sarebbe stata una discussione tra i genitori. I carabinieri stanno indagando sul caso per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Gli inquirenti starebbero cercando di capire se i due fossero o meno in procinto di separarsi.