Rosy Abate la serie, un vero e proprio must del piccolo schermo attuale e uno dei personaggi più amati e seguiti del momento. Proviamo a sapere di più.

Ideata da Pietro Valsecchi e prodotta da Taodue, Rosy Abate – La serie costituisce uno spin-off della serie Squadra antimafia – Palermo oggi, andata in onda su Canale Cinque dal 2009 al 2016.

La serie riprende le fila del discorso concentrandosi sul personaggio di Rosy Abate, interpretato da Giulia Michelini, che, due anni dopo le vicende della Duomo di Catania e dalla creduta morte dell’Abate nell’esplosione di una pompa di benzina, cerca di costruirsi una nuova vita.

Il pubblico ha accolto la prima stagione della nuova serie con grande affetto, cosa che ha permesso di proseguire con una seconda serie di episodi e, perché no, magari anche con una terza.

Rosy Abate la serie

Rosy Abate si è trasferita sulle coste della Liguria, sotto l’identità di Claudia Lodato (in onore dell’amica-nemica Claudia Mares deceduta anni prima), lavora come cassiera in un supermercato ed è fidanzata con Francesco, uomo premuroso e affidabile che la ama senza conoscere la sua vera identità.

Tutto pare andare per il meglio fino a quando l’ingombrante passato non torna a emergere. Due mafiosi, i fratelli Mirko e Stefano Sciarra, contattano Rosy con una vera e propria notizia bomba: suo figlio Leonardo è ancora vivo.

Rosy ha un nuovo motivo per lottare e tornare a essere se stessa, la Regina di Palermo, vestendo i panni della criminale che tutti conoscono e temono.

Per riavere con sé il figlio la donna affronta un viaggio che la porta dalla Liguria alla Roma alto borghese fino alla Sicilia delle sue origini, il tutto con Luca, vice questore di polizia e migliore amico di Francesco che però si innamorerà di lei.

I suoi antagonisti saranno lo spietato boss messinese, nonché suo padre naturale, Nuzzo Santagata, e sua figlia Regina, madre adottiva di Leonardo e moglie dell’avvocato Roberto Mainetti.

Una storia fatta di misteri senza fine e nata per catturare il suo pubblico.

Rosy Abate puntate

La prima stagione della serie, andata in onda tra il novembre e il dicembre 2017, era composta di cinque episodi.

Il ritorno della Regina di Palermo -12 novembre 2017

Ritrovare Leonardino – 19 novembre 2017

La famiglia Mainetti – 26 novembre 2017

Il coraggio di una madre – 3 dicembre 2017

Il mistero della Playa è svelato – 10 dicembre 2017

Per la fine del 2019 è attesa la messa in onda della seconda stagione di Rosy Abate – La serie o, per dirlo con la stessa Michelini, “poco dopo l’estate”. Mancano ancora molti dettagli ma pare che anche questa volta si tratterà di cinque episodi, pronti a vedere l’autunno decisamente più avvincente.

Rosy Abate cast

L’amatissima Giulia Michelini è ovviamente il volto della Regina di Palermo. Al suo fianco ci saranno nuovi ingressi, ma anche vecchie conoscenze.

Scopriamo tutti gli attori e i personaggi della serie:

Giulia Michelini : Rosy Abate

: Rosy Abate Mario Sgueglia : Luca Bonaccorso

: Luca Bonaccorso Raniero Monaco di Lapio : Roberto Mainetti

: Roberto Mainetti Paola Michelini : Regina Santagata

: Regina Santagata Franco Branciaroli : Nuzzo Santagata

: Nuzzo Santagata Vittorio Megazzù : Leonardo

: Leonardo Augusto Zucchi : Bruno Criscito

: Bruno Criscito Naike Anna Silipo : Livia Cataldi

: Livia Cataldi Paolo Pierobon : Filippo De Silva

: Filippo De Silva Bruno Torrisi : questore Licata

: questore Licata Davide Devenuto : Antonio Costello

: Antonio Costello Claudio Gioè : Ivan Di Meo

: Ivan Di Meo Gegia : Nunziatina

: Nunziatina Ivan Castiglione

Daniela Virgilio

Giovanni Amura

Rosy Abate streaming

La piattaforma online Mediaset Play sarà il sito di riferimento per tutti coloro che vorranno seguire in streaming Rosy Abate La serie.

Qui saranno infatti caricate tutte le puntate della fiction e la visione sarà come sempre totalmente gratuita e disponibile in qualsiasi momento a proprio piacimento.

Rosy Abate 2

La serie riparte ben 6 anni dopo la fine della prima stagione, quando finalmente Rosy ha terminato di scontare la sua pena e ha così l’opportunità di riavvicinarsi a suo figlio, Leonardino, che però, nel mentre è cresciuto, ed è ormai nel pieno dell’adolescenza.

Rosy Abate avrà così il compito di rivelare la sua vera identità, per poter finalmente cercare di far parte nuovamente della vita del ragazzo. Inutile sottolineare come le cose non saranno assolutamente semplici, soprattutto perché intanto un pericoloso boss vede nel ragazzo il suo possibile giovane delfino.

Rosy Abate 2 non lascerà certo delusi i telespettatori e tanti saranno i colpi di scena così come le immancabili emozioni.

Rosy Abate 3

Se in molti attendono la seconda stagione di Rosy Abate sono tanti anche coloro che guardano ancor più lontano e già sognano una terza stagione.

Ovviamente non è dato sapere se ciò potrà accadere: bisognerà quantomeno arrivare infondo alla seconda stagione per scoprire se vi è la possibilità di un seguito.

A onor del vero pare che Giulia Michelini fosse in dubbio anche sull’opportunità di proseguire per un secondo anno, chissà perciò se accetterebbe di vestire i panni di Rosy Abate anche per una terza stagione. Ovviamente, mai dire mai!

