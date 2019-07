Giulia Michelini chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giulia Michelini è un’attrice di 34 anni. Lei è nata il 2 giugno 1985 a Roma sotto il segno dei Gemelli, è alta 160 centimetri e pesa circa 50 kg. I suoi genitori sono magistrati mentre sua sorella, che si chiama Sonia, è attrice come lei.

Dopo aver conseguito il diploma con la votazione di 64/100 presso il Liceo Classico Mamiani di Roma, Giulia a lavorare come attrice e contemporaneamente si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, tuttavia non da neanche un esame. Giulia è timida ed insicura di carattere infatti la recitazione la aiuta molto in questo.

Giulia Michelini: Instagram

Giulia Michelini è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da 503mila follower e conta 600 post. Ama condividere foto insieme alla sua famiglia e colleghi di lavoro, sono presenti anche scatti che riguardano la sua carriera e la sua vita quotidiana. Il suo profilo ufficiale se volete seguirla è questo qui.

La 34enne ha un profilo su Facebook qui è seguita fa 406.598 persone e potete trovare qui il suo profilo, sono presenti selfie, shooting fotografici e video che riguardano la sua carriera lavorativa.

Giulia Michelini: vita privata

Giulia Michelini ha un figlio, Giulio Cosimo, avuto da una relazione durata sette anni con il velista Giorgio Cerasuolo. In un primo momento l’attrice non sapeva cosa fare se tenere il piccolo o abortire. Alla fine ha deciso di lottare per conciliare il lavoro e il suo desiderio di diventare madre.

Dopo la fine della relazione con il papà di suo figlio ha una storia con l’attore Giorgio Pasotti conosciuto sul set di Distretto di Polizia. La coppia rimane insieme per circa un anno e mezzo, secondo alcuni tra i due è finita a causa di un flirt con Miriam Leone: “La miss è arrivata dopo. Non mi faccio sostituire in corsa, io. Me ne sarei accorta se ci fosse stata un’altra. E poi Giorgio è un gentiluomo. Presto gli scriverò una lettera: ci sono ancora delle cose che non sono scese… Ho ancora qualcosa da mandare giù, e anche bella grossa. Mi piacerebbe parlargli. Nel bene e nel male Giorgio è stato molto importante per me”, ha raccontato a Vanity Fair l’attrice.

Successivamente nel 2010 conosce Andrea Napoleoni sul set del film Ricordati di me di Gabriele Muccino. Tra i due scatta qualcosa ed infatti la loro relazione dura quattro anni. Attualmente Giulia sembra essere single.

Giulia Michelini: carriera

Giulia Michelini inizia a lavorare come attrice nel 2002 nella serie Distretto di Polizia dove interpreta il ruolo di Sabina Corsi mentre l’anno successivo recita nei panni di nel film Ricordati di me.

Nel 2004 viene scelta per interpretare la figlia di Paolo Borsellino nel film a lui dedicato e in seguito lavora per tre anni nella serie tv Ris – Delitti Imperfetti. Tuttavia per lei il grande successo arriva quando interpreta la mafiosa siciliana Rosy Abate in Squadra Antimafia. Negli anni successivi la vedremo al cinema con Cado dalle nubi, Immaturi e Allacciate le cinture, in televisione con La scelta di Laura, Gli anni spezzati e Il bosco. Nel 2015 è nel film Torno indietro e cambio vita mentre attualmente è protagonista della fiction Rosy Abate – La serie.

