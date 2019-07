Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio e dice la sua sul Prati gate.

Chi ha seguito la storia legata a Pamela Prati, al suo finto matrimonio con Mark Caltagirone e a quanto è emerso in seguito sui suoi figli mai esistiti, sa bene come a trattare l’argomento in forma quasi esclusiva siano stati i programmi di Mediaset, primo tra tutti Live – Non è la d’Urso. Una scelta dipendente anche dal fatto che la rete aveva un contratto in esclusiva per il matrimonio della Prati e che per questo motivo si è parlato anche di truffa. Ebbene, dopo un lungo silenzio, Pier Silvio Berlusconi ha finalmente deciso di dire la sua sull’argomento.

Pier Silvio Berlusconi dice la sua sul caso legato a Pamela Prati

Tutto è avvenuto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset del prossimo anno dove Pier Silvio Berlusconi, interrogato sull’argomento ha deciso di dire la sua. Queste le parole riportate da Tgcom24:

“Non penso che si siano superati i limiti, non più che in altri casi. Le nostre trasmissioni hanno colto un fenomeno nato altrove, portando alla luce ciò che si rischia se vive troppo nelle bolle dei social. A chi non è interessato basta semplicemente cambiare canale. Abbiamo sempre vigilato. Questa storia è frutto della filosofia dei tempi, se ne sono occupati anche i giornali più importanti.”

Andando alla truffa per la quale Mediaset avrebbe dovuto chiedere dei danni a Pamela Prati, il direttore generale Mauro Crippa che si occupa dell’informazione ha dichiarato che non c’è alcuna ipotesi di truffa in quanto l’esclusiva per trasmettere il matrimonio non è mai stata pagata proprio perché le nozze non ci sono state.

Insomma, sembra che alcune delle denunce delle quali si è tanto parlate siano già sparite e mentre Pamela Prati cerca di riprendere in mano la propria vita, dedicandosi alle donne, Mediaset ha detto la sua. A questo punto non resta che attendere l’arrivo dell’autunno per capire se questa storia è destinata a proseguire (possibilmente nei salotti della d’Urso) o se per allora sarà già stata dimenticata.

Quel che è certo è che con il Prati Gate si è giunti anche a degli interessanti spin-off che il pubblico sembra seguire con estremo interesse. Stiamo parlando di Eliana Michelazzo e della sua storia con l’inesistente Simone Coppi. Storia che, a quanto pare, sarà presto raccontata in un libro che tratterà, si pensa, tutta la storia, vista con gli occhi dell’ex manager di Pamela Prati.

